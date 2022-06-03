自曝「重複確診」！侯漢廷苦笑症狀更嚴重　莊人祥回應了

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侯漢廷指出，自5月初解隔離以來，除了較易疲憊、喉嚨不適，並無其餘症狀，而他家人日前確診，他依規定無症狀且打疫苗無須匡列隔離，但謹小慎微不出入公眾場所，戴滿兩層口罩，與人因公面對面交談不超過三分鐘，各種殺菌消毒液噴好噴滿，且兩天快篩陰性，但看新聞才發現原來唾液快篩根本測不到omicron。
然而，他前天咳嗽、昨晚發燒頭暈，退燒後鎮夜喉嚨狂咳，較上個月確診嚴重，喉嚨既像破了深淵，又時刻感到刀割斧劈，昨晚今晨快篩陽性，並稱自己「有新症狀、有接觸新確診者」，當然是重複感染。
同時他也提到，他昨天下午才跟台北市長柯文哲面對面會談3分鐘「希望市長不要被感染」，並再次提醒大家「保護家人，沒有無敵星星」，還說若依政府規定，他完全可以四處趴趴走，但他會更加嚴格進行自我隔離並符合醫師指引規範。
針對此事，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，一般而言三個月內不會重複感染，目前應該處於陰陰陽陽階段，三個月內也不會再判定確診。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。