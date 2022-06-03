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端午節很毒！昏沉、皮膚病樣樣來　中醫授5大養生法

端午節很毒！昏沉、皮膚病樣樣來　中醫授5大養生法
端午節很毒！昏沉、皮膚病樣樣來　中醫授5大養生法

健康醫療網

2022-06-03 19:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】古人認為夏季天氣多雨潮濕、炎熱，將農曆五月視之為「毒月」，易孳生細菌、食物腐敗，認為環境瀰漫有毒瘴氣，爬蟲類都出來活動，容易有瘟疫產生，因此選擇在農曆五月五日「端午節」當日，舉行送走「五瘟神」儀式，讓瘟疫不再。時至今日，端午節除了吃粽子、立蛋、划龍舟，民眾也別忘了「養生」，花蓮慈濟醫學中心中醫部古昌文醫師建議民眾，應保持早睡早起的習慣，建議可以進行短暫午休，且一定要保持心情愉悅、飲食盡量清淡。

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高溫潮溼的季節，容易疲倦、昏沉、痠痛、皮膚病

古昌文醫師表示，在高溫潮濕的季節，體質轉變為濕熱，會感覺到疲倦昏沉、委靡不振，由於晝長夜短，也會影響睡眠，導致晚入睡、一大早就會起來，睡眠品質較差；天氣炎熱容易口渴，民眾常常愛吃冰品，脾胃就會受到影響；濕熱也會影響膀胱經，感到腰痠背痛。

濕熱乃黏膩重濁之邪，因此會感到頭暈、食慾低，嗜吃重鹹、重甜的食物，建議年長者或有三高的患者，盡量避免重口味食物；正午時避免曝曬，否則容易中暑。此時也容易引發皮膚病、肺病，如濕疹、咳嗽、過敏性鼻炎等；脾虛的人會產生腹瀉，除了中醫師開立的中藥處方，也可以選擇吃利濕的食材，如綠豆、薏仁等。

端午養生的生活5原則

  • 早睡早起、午休：由於晝長夜短，盡量保持早睡早起的習慣；建議午休，但不要超過四十分鐘，否則影響晚上睡眠。
  • 保持心情愉悅：天氣悶熱容易胸悶、呼吸不順，讓全身的「氣」能夠調養順暢。
  • 保持身體清爽：天氣炎熱容易出汗，導致身體濕黏，如果時間、空間允許，可多洗幾次澡，或勤換衣服。古昌文醫師補充，要先將汗水擦乾淨才可以沖洗，避免風寒之邪趁機而入。
  • 飲食清淡：不要太鹹或太甜，尤其當季水果，如芒果、荔枝都太甜，勿吃過量。多攝取五穀蔬果以及補充維生素Ｃ，推薦吃桑葚、蓮藕、蓮子、百合、絲瓜、苦瓜。
  • 經絡按摩或拍打：心情浮躁或腰酸背痛時，可拍打膀胱經、心包經；或脾經，如三陰交、血海穴、大橫穴。


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54014

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