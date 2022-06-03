「快篩陽」下一步？實體、視訊看診15QA一次為你解答

我是廣告 請繼續往下閱讀
「快篩陽＝確診」經過近一週的運作，醫師也將第一線看診經驗彙整為15道Q&A提供民眾參考。值得注意的是，北醫附設醫院醫務部陳錫賢主任指出，不少民眾忘記攜帶快篩陽性的卡匣到醫院，希望以照片證明自身快篩陽性，不過，陽性卡匣必須經過醫師判讀後現場銷毀，才能完成判讀手續，因此無法利用照片證明，民眾務必攜帶陽性卡匣到醫院，避免影響判讀程序。
陳錫賢主任強調，不論實體防疫門診或通訊診療門診，若要醫師進行快篩陽性判讀，均應備妥快篩陽性的卡匣。提醒民眾若要到實體防疫門診經醫師判讀，務必攜帶陽性卡匣，並寫上檢測日期、姓名。
視訊看診前拍攝陽性卡匣、健保卡照片
遠距醫療中心劉文琪主任表示，若要利用通訊診療門診的醫師判讀，需先將快篩陽性的卡匣寫上姓名與檢測日期，卡匣與健保卡一起拍照，預約完成後，並上傳卡匣與健保卡的照片，線上看診時配合出示陽性之卡匣，結束後於醫師面前破壞該卡匣。至於民眾煩惱家中沒有老虎鉗，劉文琪主任補充，只要準備油性麥克筆或剪刀進行破壞即可。
另外，有些民眾擔心，自身健保卡是兒時照片或未使用照片，是否影響通訊診療時的身分判讀。劉文琪主任解釋，若健保卡照片無法判別身分，會請民眾複誦身分證字號、出生年月日進行身份確認，不影響身分判讀。
至於通訊診療判讀何時可查詢結果，劉文琪主任表示，若民眾線上與醫師達成共識，可於看診24小時後至「健保快易通APP」查詢判定結果。
快篩陽性怎麼辦？15道ＱＡ一次解惑
|
| 問題
| 解答
| 1
| 我快篩陽性，請問有哪些門診可以選擇?
| COVID-19防疫門診
實體:戶外防疫門診、快篩陽性採檢診
線上:通訊診療門診
查詢網址: 北醫附設醫院網站https://www.tmuh.org.tw/
| 2
| 前往醫院戶外防疫門診、快篩陽性採檢診需攜帶哪些文件?
| 健保卡、快篩陽性卡匣 (寫上檢測日期、姓名)、用藥史
| 3
| 忘了帶快篩陽性卡匣到醫院，可以用照片證明嗎?
| 不行，陽性卡匣判讀後需現場銷毀，才能完成判讀手續，無法利用照片證明。
| 4
| 我沒有手機，可以留室內電話嗎?
| 疾管署後續會利用手機簡訊通知確診民眾填報「確診個案自主回報系統」，建議仍需留下手機號碼。如無手機，可留市內電話，並主動自健保快易通填報「確診個案自主回報系統」。
| 5
| 通訊診療門診適用對象
| 1.快篩陽性確診判定
2.清冠一號開立
3.慢性病用藥。
| 6
| 我想透過通訊診療門診，請問如何約診?
| 1.24小時諮詢專線02-21765226
2.65歲以上快篩陽性專線02-87586033
| 7
| 通訊診療門診流程?該準備哪些資料?
| 1.將快篩陽性的卡匣寫上姓名與檢測日期，並與健保卡一起拍照。
2.撥打02-21765226專線預約，並上傳卡匣與健保卡之照片。
a.於預約看診時間，點開通訊診療連結準備看診。
b.配合出示判讀陽性之卡匣，結束後於醫師面前破壞該卡匣。
c.請親友至本院戶外區進行繳費、領藥即完成通診療。
| 8
| 可以使用市內電話進行通訊診療嗎?
| 通訊診療需透過視訊進行身分認證、陽性卡匣判讀、醫師問診等流程，無法使用市內電話進行通訊診療。
| 9
| 健保卡上是我小時候的照片(或是沒有照片)，會影響身分判讀嗎
| 若健保卡照片無法判別身分，請民眾複誦身分證字號及出生年月日進行身份確認。
| 10
| 請問如何破壞判讀陽性之卡匣?有需要準備老虎鉗?
| 準備油性麥克筆或剪刀進行破壞即可。
| 11
| 通訊診療確診判定結束，就可以領取抗病毒藥物?
| 領取抗病毒物須符合要件，並由醫師開立處方後方可領取。
| 12
| 若看診後發現我不是抗病毒藥物適用對象，我還需要繳費嗎?
| 民眾透過通訊診療快篩陽性判讀，需繳納掛號費，與是否用藥無關。
| 13
| 完成通訊診療後多久可以收到判定結果?
| 若民眾透過通訊診療與醫師達成共識，可於24小時後至「健保快易通APP」查詢判定結果。
| 14
| 完成通訊診療後我該如何領藥?
| 可委託家人攜帶確診者健保卡，前往北醫附醫第三醫療大樓吳興商圈入口處之遠距領藥櫃檯繳費並領藥。
| 15
| 我確診陽性隔離中，該如何領取藥物?
| 確診隔離中民眾有用藥需求，可使用通訊診療門診或確診用藥代領門診。
1.通訊診療門診專線02-21765226。
2.確診用藥代領門診→請先上網預約掛號，並由非確診親友攜帶確診者健保卡、確診證明、用藥清單等資料，前往北醫附醫第三醫療大樓二樓38A診間看診領藥。
查詢網址: 北醫附設醫院網站https://www.tmuh.org.tw/
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53995
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw