天安門事件33周年　民運人士華府辦六四特展

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美國聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）也特別錄製一段影片，鼓勵民眾前往共產主義受難者博物館Victims of Communism Museum）參觀六四特展，了解他們為自由奮戰的歷程。
曾在前美國總統川普（Donald Trump）任內擔任國務院資深中國政策顧問的余茂春則表示，天安門事件是一個象徵，啟發中國人民必須為天安門事件正名，因為這不只是一個個人或是一群人，這是全中國對體制的憤恨與反抗。
魏京生也表示，六四確實是個恥辱，是中國共產黨屠殺人民的巨大恥辱，今天的紀念是為了英勇犧牲的烈士與學生，敢於拿自己的生命為人民、全國的利益拚死鬥爭，這是非常高尚的精神。
在六四天安門事件33周年前夕，美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席、民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）與共同主席、民主黨籍眾議員麥高文（James McGovern）今天也發表聯合聲明。
兩名主席呼籲中國政府允許自由公開討論發生在1989年的事件，公開面對中國共產黨和軍隊對人民發動的可怕暴力行為，並呼籲香港政府撤銷指控，釋放所有因參與追悼天安門悲劇集會而被拘留的人，同時允許恢復維園一年一度的燭光守夜活動。（編輯：高照芬）1110604