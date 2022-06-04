馬斯克讓市場又愛又恨！謝金河揭「3爭議」：信用打折扣

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謝金河接著列出馬斯克近期3大爭議，「其一是既然決議私有化Twitter，價格定了，就不要抽腿，等到驚覺買貴了，又挑一大堆毛病，一切重來，信用已嚴重打折扣。」
「二，馬斯克管不住嘴巴，喜歡信口開河，像他説拿下Twitter之後，下一個目標是可口可樂，他說若拿下可口可樂經營權，他會在可樂加上古柯鹼的配方，這個話令市場嘩然。馬斯克在心情低落時，曾在受訪中公開宣稱他孤獨的時候抽大麻，這也會讓股東擔心他的身心狀況。」
「三，最近ESG把Tesla除名，氣得馬斯克破口大駡，其實，Tesla在E的環境，S的社會責任，問題比較小，重點在G，也就是治理的問題。馬斯克像脫韁野馬，沒有人栓得住他。最近他說這個世界賺錢太容易，經濟衰退是好事，這兩天，他又說對未來經濟有非常不安的感覺，將暫停全球招募，必要時還要裁員一成員工！最近他又放狠話：每個人每週至少要在辦公室工作40小時，如果你不出現，我們將假定你已經辭職...」
謝金河強調，「這種人資管理的事，馬斯克一下子像經濟學家預測未來，一下子又變成人資長，規定大家要在辦公室待滿40小時。這種管理工作，馬斯克親力親為，對Tesla的未來恐怕不是好事。今年Tesla市值一度破一兆美元，這種兆美元企業需要強大的治理團隊，絕對不是靠一個人吆喝。」
謝金河最後不禁有感而發，「馬斯克個人風格太突出，這些年股神巴菲特，或比爾．蓋茲都看他不順眼，經常互槓。最近，馬斯克又大力歌頌微信好用，又讚揚中國的勞工耐操，不知道他又打什麼算盤？」（編輯：倪浩軒）