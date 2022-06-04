馬斯克擬喊卡全球招聘並裁員　中媒曝特斯拉上海廠待遇

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化名「王茜」的特斯拉員工向中媒透露，她們已經在工廠裡閉環生產1個多月了，下班後沒辦法回宿舍休息，只能用軟墊加睡袋，睡在工廠地板上；不過，多位內部員工都表示，參與閉環生產的員工都是自願前往，因為一般工人除了原本既有的薪資待遇以外，還能每日領300元人民幣的補貼，所以工人們並沒有太多的抱怨。
報導聲稱，特斯拉給了生產工人們相對優厚的待遇，一般而言，1名普通的特斯拉工人，年薪在10萬至12萬元人民幣之間，基本可實現月薪過萬，技術工種的薪資福利又比普工更好，還有年終股份分紅制；相較之下，中國國家統計局近期發布的數據顯示，2021年中國全國城鎮非私營單位就業人員1年的平均工資為10萬6837元，城鎮私營單位就業人員1年平均工資約為6萬2880元。
由於生產任務較為繁重，因此特斯拉所招聘的正式員工，基本上會簽署勞動合約，採3班制生產，工人需要接受倒班和加班安排，所招工人以18至35歲的男性為主，每3個月發放1次季度獎金（底薪的1.5倍），中班補貼18元、夜班補貼30元，正常情況下每個班次是8小時，做4休2，加班按底薪的1.5倍計算，並提供免費工作餐、免費班車及住宿，每年還有2次加薪機會，依據考核情況而定。
雖然薪資條件相當具競爭力，但員工透露，由於特斯拉上海廠尚未完全復工復產，所以現階段對生產工人的需求並不多，也沒怎麼招聘新人；而且想進特斯拉也並不容易，投履歷的人太多，就算能到面試階段，也只有20%的機率能被錄取。不過上海屬於中國一線大城市，生活成本相對也比較大，即便能領到比其他地方高的薪水，日常收支可能也呈現打平狀態，仍視個人居住區域和消費習慣而定。