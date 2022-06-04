【洗腎專題】洗腎者每年增近萬人　「這個」是慢性腎病治療關鍵

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腎臟之於人體，最主要的兩大功能即為「排毒」及「排水」，藉由過濾血液將蛋白質、葡萄糖及胺基酸等有用物質重新回收，並排除不需要的體內代謝廢物及多餘水分，形成尿液排出體外。中國醫藥大學附設醫院內科部腎臟系主治醫師謝明翰表示，慢性腎病早期症狀不明顯，可能以「泡泡尿」為表現，因腎臟功能正常時會自動過濾蛋白質，而當機能受損，蛋白質無法被腎臟過濾會隨尿液一同排出，就是形成所謂的「蛋白尿」，是腎臟問題一大警訊。
若無積極處理，慢慢地，體內毒素會逐漸累積，導致疲乏、噁心、嘔吐或食慾不振，體內多餘水分也無法順利排出，造成眼睛浮腫及下肢水腫；而如水分累積在肺部，則會演變成肺水腫，導致患者呼吸困難甚至休克。謝明翰醫師提到，慢性腎病與高血壓、糖尿病等代謝性疾病有關，因此，若能透過定期安排健康檢查及早發現問題，不僅可以確認自己是否為腎病高風險族群，若真確診為慢性腎病，治療選擇也相對更多，仍有高機率可保有良好生活品質；反之，如到疾病晚期才察覺，治療選項與效果相對受限，就容易影響到原先的正常生活。
▲導致腎衰竭的成因有多種，包含高血壓、糖尿病及濫用藥物...等，醫師呼籲，民眾若出現相關症狀應提高警覺，儘速就醫檢查，才能有效提升治療效果。審慎用藥、注意飲食 腎友日常照護至關重要
在正常狀態之下，腎臟本應有足夠能力來代謝服用之藥物，然而，有慢性腎臟問題的病友則不然，尤其，少數幾種含有特殊成分的消炎止痛藥更是有可能會加重腎臟負擔。因此，謝明翰醫師提醒，對於慢性腎病患者而言，除了遵從醫囑服藥之外，針對其他用藥需求也需更加謹慎小心，如至其他科別就診或自行至藥房買藥，應主動向醫師及藥師提及自己的腎臟問題，讓他們在開藥時能有更多考量依據。
除此之外，慢性腎病友的日常飲食也需特別注意，謝明翰醫師指出，現在許多醫院都有專業營養師團隊，針對腎臟功能不佳者，會安排一些營養衛教活動，助其養成正確飲食習慣，減緩腎功能下降速度，建議有需求的患者可多加留意相關訊息並積極參與。
患者治療順從度決定效果 「積極配合」才是關鍵
謝明翰醫師提醒，多數的慢性疾病，治療成功關鍵並不僅需靠醫師的專業判斷，患者的治療順從度也非常重要，不僅如此，「一個成功的治療，取決於患者本身是否對正在進行的治療有基礎了解」，以自己的看診習慣為例，在進行治療前會儘量以淺顯易懂的方式，向患者說明疾病現況、可進行的治療選項及治療目的，再透過良好的醫病溝通來擬定適合患者的治療計畫。
而謝明翰醫師在長期觀察下發現，通常願意積極了解自己疾病的患者，治療效果與患者生活品質都會相對更好；相反地，若對自身疾病一竅不通，會讓民眾處於較被動的治療模式，間接影響其後續治療順從性。因此，謝明翰醫師呼籲不論是何種疾病，患者都應提高自己的病識感，並建立與醫師之間的互信關係，才能將治療效用發揮到最大值。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53824
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