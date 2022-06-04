名家論壇》朱駿／朱立倫訪美可能陷入更大困境

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行前，朱立倫在不同的場合表達過訪美的目的，說法不一。
5月30日《聯合報》報導，「朱立倫私下將向美說明國民黨在美中台關係的立場，他認為，要和美國說清楚民主是什麼，按照民進黨的操作已不是民主。」此外，，朱將提出，「美國國務卿布林肯所說的話就是國民黨的路線，……且要（兩岸）對話和交流，民進黨卻是完全停止的」。似乎想去告洋狀，並拍美國國務卿的馬屁。一言堂的國民黨能和美國人談什麼是民主？
於6月1日，朱立倫國民黨中常會表示，「過去民進黨以一黨聲音在海外污衊……國民黨反美，但這次他訪美要告訴全世界，國民黨是最愛台灣、捍衛中華民國、堅持民主自由的政黨，要和全世界民主國家走在一起。」說穿了，就是想要在美國人面前反告民進黨說謊誣蔑，扭轉美國人對國民黨的印象。
朱立倫於美西時間2日晚間在舊金山舉行「國民黨訪問美國代表團記者會」上表示，「國民黨親美的立場不會改變」，並堅定表示，「不會因為中共的立場有任何一點退縮」，似乎有跟隨民進黨對美國一邊倒、「倚美抗中保台」的味道。
朱立倫搞錯重點與本末
朱立倫提到，如果2024國民黨能夠重返執政，既希望台美不斷能提升，也強調不會只依賴台美關係。說來說去，這次是為了2024大選鋪路。如果是這樣，決定2024誰主政的是台灣人民，一味舔美，與民進黨競逐美國的歡心與關愛，會不會搞錯對象與重點，甚至本末倒置，引起反效果？
朱立倫強調，國民黨「在區域安全和兩岸和平上也會扮演重要的角色」。在美國人眼中，兩岸之所以能有和平，在於他們的實力能夠有效嚇阻中共不敢妄動，只有美國人配稱「兩岸和平上也會扮演重要的角色」，其他的都是不重要的小角色。朱這種發言聽在老美耳中，會不會令他們刺耳，而覺得夜郎自大，不知感恩？何況，若是「布林肯所說的話就是國民黨的路線」，國民黨配有角色嗎？是不是只配當美國國務院下屬的在台「自乾五」單位？如何扮演重要角色？
一味親美注定下場悲哀
長期以來，美國的「戰略模糊」在於是否出兵保衛台灣，若中共的底線思維已假設美國會出兵時，不論出兵與否，似乎皆已難發揮嚇阻作用。
拜登繼承川普路線，逐步發展出模糊「一個中國政策」內涵的態勢，頗有玩弄「一中一台」把戲的味道。一個月之內兩度修改與台灣關係的「事實清單」，先是在5月5日拿掉「台灣是中國的一部分」與「不支持台獨」，5月28日再放回「不支持台獨」，且增加「反對任何一方改變現狀」、「期盼和平解決兩岸分歧」等文字，搖擺不定。
如今中美激烈對抗，情勢還會激化，如果國民黨一味親美，只能跟著美國玩弄兩岸的節拍起舞，自己玩死自己，只能無預期地跟著美國搖擺，灰頭土臉，勢必被美國綁架到幫著美國分裂中國的道路上。想在「兩岸和平上也會扮演重要的角色」的妄想則為今日《世說新語》中的笑話一則。只有恥辱，沒有角色。
此外，在美國人面前，又不如早已一邊倒6年多的民進黨狗腿且好使喚，若要與民進黨競逐美國人的關愛，永遠會敗陣。豈止是賠了夫人又折兵，簡直是賠光了祖產，又典當了自身，為人奴僕，永無贖身再興家業的盼望了，還要背負欺師背祖的漢奸汙名，注定下場悲哀。
國民黨採行獨立自主的路線最有利
以目前國際、中美與兩岸關係充滿惡化跡象來看，國民黨雖然已經孱弱，但依然具有作為一個兩岸間關鍵政治力量的潛質，原本應該能發揮一些積極作用，這個作用當然也要能有一定的遞延效果影響中美關係，也唯有能產生這種效果，國民黨才能再被各方重視，搶回已失去多年的兩岸主導權與份量，才能壯大自己。
要達到這個效果，必須要有一定的前提要件，就是國民黨不能親共或親美，必須堅持獨立自主的路線。若還是心存且口口聲聲，希望與要消滅中華民國政府的中共有互信，肯定無法令台灣人民與國際信賴或接受，也會被人笑掉下巴，說得天花亂墜，只會換來鄙夷與輕蔑。
國民黨卡在錯誤的主權概念
國民黨自李登輝以來就喪失了對兩岸問題的正確定位，主要的關鍵在於對主權概念的誤用，動輒以「堅持中華民國的主權」面對大陸當局，結果迷途失道，犯下了兩岸論述的大錯，淪為民進黨之「中華民國台灣是主權獨立國家」的馬前卒與轎夫，陷自身於民進黨二流跟班的困境。
主權概念來自於《西發利亞和約》（Peace of Westphalia），是一個國家對其管轄區域的人民、領土所擁有的至高無上的、排他性的政治、立法、司法、行政的權力。有憲法學者將此權力切割成「對外高權」與「對內高權」兩部份，就本質與歷史源流而言，「對外高權」才是第一義，所謂的「排他性」是針對外國干涉而言。
「對內高權」在統一的國家內部無所謂排他性的問題，只有在分裂國家才出現不同政權之間統治權力與區域管轄的排他性，但排他的對象在國家內部，不在外部，與對外高權之排他性的本質與層次不同。若國家復歸統一，這種內部不同政權的排他性就會消失。然而，國家的主權範圍始終依然巍然不動地存在。
是故，不能以國家分裂時不同政權之間具有「彼此」排他性的權力作為國家主權。也就是說，拿「對內高權」（實際上是不同的統治權，不是國家內部的唯一，就不能說是最高，就不可能是國家主權）等同於國家主權是說不通的，不符合事實基本面，必犯論述上的大錯。
卜睿哲歷來主張兩岸是主權之爭，在他去年的新書《困難的抉擇》中，對否定「台灣是中國主權領土的一部分」的說法，有「這些台灣建國的方式實在有創意到不符合現實」的評語，明顯改變了調門。
國民黨的前途在催化大陸民主化
國民黨的前途不在美國，而在催化大陸的政治體制改革。大陸的民主化對國民黨、台灣、美國、真正的民主陣營與全球和平發展局勢，甚至對於中國大陸自身，都有共同的利益，美國或其他國家不宜公開支持，在全球，唯獨台灣具有對中國大陸唯一特殊的戰略地位，能夠與中共在「人民內部矛盾」的場域博弈，發揮大陸政改催化劑的角色與作用。
由於民進黨已經堅持走台獨方向的道路，這個唯一特殊的戰略地位自然非國民黨莫屬。天賜良機，只看國民黨諸輩的智慧了。切記，「天予弗取，必受其咎，時至不行，反受其殃」。
朱立倫訪美應該探詢美國人對兩岸政治對話的想法與「和平解決方案」的誠意，甚至主動說服美國人朝此方向努力。如果所獲結果不理想，或甚至被老美打槍嚴拒，朱立倫與國民黨諸輩應該心裏有數，一味親美將會身敗名裂，為天下笑柄。
●作者：朱駿／時事評論人
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