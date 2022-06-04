【洗腎專題】血液透析、腹膜透析人數比例懸殊　醫籲從全人層面審慎考量

我是廣告 請繼續往下閱讀
血液透析、腹膜透析原理相近 特性大不同
血液透析及腹膜透析，兩者其實原理相近，皆是藉由半透膜來協助過濾人體內的代謝廢物，只是執行場所、方式及後續對飲食的限制不盡相同。中國醫藥大學附設醫院內科部腎臟系主治醫師謝明翰表示，若醫師判斷患者腎功能已衰退到需進行洗腎治療，於診間一般多會向患者簡單說明此兩種方式，再讓患者依個人生活型態、習慣或需求來做選擇。
▲上圖為血液透析及腹膜透析比較表格由於血液透析每隔2-3天才進行，謝明翰醫師指出，在這段時間內體內毒素及水分會不斷累積，直到下次透析時，才再以高流速的方式過濾，換句話說，透析前後身體某些數值如血壓及血液生化值，會有較大起伏的變動，也因此較不易保留殘餘腎功能（餘尿量）；相較之下，腹膜透析以一日數次的方式進行，能協助稀釋透析的強度，除了降低患者於療程中感受到的不適之外，對於殘存腎功能的保留也有較顯著的效果。
另外，謝明翰醫師補充，一般情形下進行血液透析的患者須施打抗凝血劑，對於部分同時患有心血管疾病的患者，可能造成較大負擔；腹膜透析則沒有此疑慮。
慢性腎病為新冠高風險 暴露風險亦須納入考量
因血液透析與腹膜透析兩者的進行場地及操作者不同，謝明翰醫師提到，新冠肺炎疫情現正大流行，血液透析對於患者來說，暴露在醫療環境中的時間較長，容易有群聚感染的風險。根據統計，血液透析患者感染新冠肺炎的機會是居家腹膜透析的兩倍，且若不幸染疫住院，風險也高出腹膜透析患者3-4倍；而腹膜透析在此方面能協助減少與他人接觸的機會，是遠距治療的優先選擇，只是如果患者生活已難自理，身邊又無適合的照護者，血液透析仍可能是較妥善、安全的選擇。
電腦幫助透析 利用睡眠時間進行換液
隨著醫學科技的進步，腹膜透析現也發展出兩種形式，一種是「可活動式腹膜透析（CAPD）」，俗稱為「手洗」；另一種則是「智慧電腦洗」。謝明翰醫師說明，患者在剛接觸腹膜透析時，多半以「手洗」為主，患者需自行紀錄病情相關數據，於每月回診時提供給醫師，以利掌握病情；而「智慧電腦洗」，一般而言，當醫師如判斷患者對於手洗操作已較為熟悉，會依患者情形來建議是否改以智慧電腦洗來進行。
▲左圖為「手洗」示意畫面，患者一天需進行3-4次透析，可能佔用到較多日間作業時間/右圖為「智慧電腦洗」示意畫面，透過夜間睡眠時間進行透析，並將數據資料傳輸至雲端，可遠端監控注意患者病情發展。所謂的「智慧電腦洗」，患者只要在睡前備好藥水及備品，並自行連接機器，即可利用晚上睡眠時間來執行多次換液程序，協助提升洗腎便利性。不僅不致佔用到患者太多日常活動的時間，各項數據也會於患者睡眠時自動上傳至雲端，以智能化方式讓醫師掌握患者病情，只要治療數值偏離設定值，電腦系統就會跳出提醒標誌。除此之外，院方也會定期安排醫護人員與患者聯繫，讓患者遇到的問題或疑問可以得到解答，達到真正的「遠距醫療管理」。
疾病治療積極度 直接影響治療成效
血液透析及腹膜透析兩者各有優缺點，患者應積極了解治療選項的差異，再依照自己的狀況來做選擇。謝明翰醫師指出，患者若對於自身疾病認知不足，常會處於「被動」接受治療的狀態，「不知道做這些治療的目的為何」，在此情形下，常常會影響到治療的順從性，導致治療效果受影響，而願意積極了解自己疾病的患者，由於是自發性的遵從醫囑，通常都能在治療中得到較好的效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53823
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw