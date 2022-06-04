赴彰基視察　蔡英文示警：近期中台灣疫情可能達高峰

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包括彰化基督教醫院，所有中部的醫護人員和防疫人員，工作也相對會更加繁重。今天來，除了要關心第一線的狀況，更重要的，就是要感謝大家的辛勞，大家真的辛苦了。
蔡英文說，彰基是中臺灣歷史最久的醫療中心，從剛剛彰基院長陳穆寬的說明了解到，對彰化、南投、雲林、嘉義的民眾來說，彰基醫療服務的重要性。特別是，彰基有彰化以南唯一的兒童醫院，在兒童醫療照護上，承擔重要的責任。
蔡英文表示，過去2年多，彰基更是民眾防疫的後盾，不論是在救治重症患者、支援篩檢或是接種工作，大家都是全力在拚，端午假期也都沒有休息。「我剛才進來的時候，在大廳上看到非常多在地鄉親，來這裡尋求醫療服務，工作同仁也都神采奕奕，雖然看起來工作很久，但是還是非常投入現在的工作，也看得出有很強的使命感」。
蔡英文說，當大家遇到確診的狀況時，都會感到不安。但是彰基排除萬難，首創24小時視訊問診、24小時給藥的服務。不分平日、假日，從確診、初評、給藥，彰基的服務是24小時不間斷，讓所有有需要的民眾，可以有穩定、可信賴的醫療管道，得到最即時的幫助。這些醫療服務，必須投入很多的心力和人力，這一切，也都要歸功於每一位彰基人的努力，真的要謝謝所有的彰基人。
蔡英文表示，疫情期間，爸爸媽媽、阿公阿嬤最擔心的就是小朋友的防疫問題，還有兒童醫療量能的問題。所以，中央跟地方都展現各種的措施，在這裡也要謝謝彰化的團隊跟中央，大家合作無間，在彰化這個地方，守住民眾的健康，同時在守護全體小朋友的健康上，更要全力以赴。
蔡英文表示，剛剛陳穆寬也提到，彰基是全國兒童醫療重症會診醫院。這是兒科重症遠距會診平台，全國共有11家醫學中心，來輪流排班會診，彰基也是其中一個。另外，像是在彰基提供的視訊門診真的很方便，目前全國也有177家醫院，一起開設線上遠距兒童門診。
如果小朋友需要到醫院求診，指揮中心也協調醫療單位，持續提升兒童綠色通道的量能，讓小朋友能夠優先受到診治，也比較不會跟其他患者互相排擠。目前全國已經有118間醫院、診所或衛生所，提供這樣的服務。
同時，蔡英文表示，政府也積極擴大收治重症兒童的病床數，現在一共加開了122張兒童專責加護病床。未來會持續加開兒童專責病床，後續預計可以達到約750張，給重症兒童妥適的照顧。
蔡英文表示，剛才聽陳穆寬簡報的過程，他特別提到智能管理的想法跟實際作法，這裡的量能隨時可以調整，也隨時可以配合疫情的需求，擴張量能。但他說「雖然這樣子，對整體醫院收益會有影響，但是董事會還是支持的」，在這裡要跟大家說聲謝謝，謝謝大家的配合，在不考慮收益情形下，全力地配合、彈性地調整醫療量能，讓大家在不同時期的需求，有最好的量能投入，這一點，真的要謝謝彰基所有同仁，還有院長及董事長。
蔡英文表示，從今年初到現在，彰基收治了7位重症的小朋友，6位已經康復出院，現在還有1位雖然在加護病房，但是狀況也已經逐漸穩定。最讓人感到非常「感心」的一件事情，就是3天前，有一位確診媽媽懷了雙胞胎寶寶，懷孕29週在我們彰基緊急剖腹生產，媽媽和寶寶都很健康平安。真的要非常感謝大家專業又用心的治療。
蔡英文表示，在政府強化兒童照護量能的同時，透過施打疫苗，提升孩子保護力，也是非常重要的一環。目前，兒童疫苗相當充足，在這幾天，我們看到許多家長，在假期當中，帶小朋友接種疫苗，感謝大家的配合。
蔡英文說，政府要持續提升兒童疫苗覆蓋率，除了中央快速配送疫苗，也需要地方政府和第一線的醫護夥伴共同行動。相信中央會跟地方繼續密切合作，一起照顧好孩子，一起照顧好國民、縣民。