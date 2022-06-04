COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

林志玲初識AKIRA「哭了1個月」　當媽之後甜蜜轉變曝光

▲林志玲挑戰日語舞台劇和老公AKIRA結緣。（圖／P&G寶僑家品提供）
▲林志玲挑戰日語舞台劇和老公AKIRA結緣。（圖／P&G寶僑家品提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-06-04 15:00:00

林志玲頂著「第一名模」的光環進入演藝圈，30歲主持金馬獎、34歲拍吳宇森電影《赤壁》、36歲合作木村拓哉演日劇，將射手座女孩愛冒險的天性發揮得淋漓盡致，她在新書《剛剛好的優雅—志玲姊姊修養之道》分享生涯難忘的一次挑戰，就是用日語演出舞台劇《赤壁．愛》，壓力大到在為期1個月的公演裡，每場哭戲可以不費吹灰之力落淚，但是勇於挑戰的她也因此收穫最美好的果實，「讓我與先生可以結緣呢。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林志玲與Akira結婚。（圖／林志玲工作室提供）
▲林志玲（右）與AKIRA合作舞台劇每演必哭。（圖／林志玲工作室提供）
「當新的挑戰來叩門時，首先問自己，如果錯過了會不會後悔？」林志玲書中自剖喜歡嘗試高難度挑戰，像是用日語演出30場舞台劇《赤壁．愛》，第一次和舞台劇團隊開會時，他們非常擔心林志玲日語太差，畢竟日常打招呼和在舞台上用古日語演戲，是截然不同的兩件事，她怎麼能夠在1個月內上台表演？

不服輸的林志玲在1個月內，要排練跳舞、唱歌、瞬間落淚的哭戲，連做夢都在背著台詞，不允許自己出錯，「在這樣的壓力下，要演出瞬間落淚的戲時，也就沒有困難了。」異常艱辛的準備過程中，林志玲和男主角AKIRA建立起革命情感，她甜蜜回憶：「當然也因為這個挑戰，讓我與先生可以結緣呢。」

▲林志玲推出新書。（圖／城邦讀書花園網站）
▲林志玲書中敘述結緣AKIRA的經過。（圖／城邦讀書花園網站）
林志玲認為，人生就是要勇於挑戰才能無悔，因此她做到了「20歲時勇於嘗試、30歲時有所選擇、40歲時心中有能量分享」，不過她以幽默的口吻表示，以前內心住著一個愛冒險的小女孩，但是有了兒子之後膽子變小了，「高空跳傘、高空跳水、跳入南極冰川，當了媽媽以後我就不會嘗試這些了。」
 

林志玲／婚禮那天，是我這一輩子最美好的一天

林志玲公開珍貴童年照　網友鑑定：從小就超正

林志玲傳愛AKIRA靠男閨密翻譯　夫妻沒吵架竟因這缺點

林志玲揭17年前墜馬內幕　斷骨沒保險「我還是小模」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
88.41%11.59%
2022-06-02-2022-06-08
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀