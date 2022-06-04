增152死創新高！1男童確診3天後過世 有先天性心臟病史
中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增68151例COVID-19確定病例，分別為68118例本土個案及33例境外移入；另確診個案中新增152例死亡。新增死亡個案數創下今年新高，指揮中心統計，死亡個案中144人有癌症等重大疾病或慢性病史，超過80歲以上的有87人，未曾接種疫苗的有71人。死亡個案中包括一位未滿10歲的男童，患有先天性心臟病史，5月28號確診、5月31號就在醫院病逝。
指揮中心指出，今日新增152例本土病例死亡個案，為87例男性、65例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、其中包括144例具有慢性病史、71例沒有疫苗接種，只打1劑疫苗的有12人、打過2劑的有14人，打滿3劑的有55人。
而值得注意的是，死亡個案中有一位未滿10歲的男童，患有先天性心臟病史長期住院並使用呼吸器，5月28號PCR陽性確診，呼吸困難且低血氧，診斷為呼吸窘迫兼右側肺炎，轉入負壓加護病房隔離，病況不佳於5月31號病逝，期間有使用瑞德西韋、類固醇等藥物。（編輯：倪浩軒）
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