台中送快篩貼滿「盧秀燕」 陳柏惟譏：太old school！
台中市議員陳世凱今（4）日表示，收到很多第一線人員投訴，台中市長盧秀燕昨宣布送快篩，沒想到市政府要求送出去的快篩試劑都貼上「盧秀燕」的貼紙。前立委陳柏惟表示，這樣的行為在民主時代成長的人實在難以想像，況且買快篩的錢是百姓的，要貼應該也要貼「台中市民贈」；陳柏惟說，時代在進步，政治也應該要進步，台中往前走或向後退，從小細節就看的出來。
陳柏惟說，政治的新舊時代，首長的面子是重要的分水嶺；重排場、好大喜功的剪綵、隨處可見的姓名，更甚者就是拿百姓的錢慷自己的慨，做自己的面子。由於防疫期間貼紙實在太old school，在民主時代成長的實在難以想像。
陳柏惟說，過去只聽說花蓮發米會這樣做，六都有人到處貼嗎？且防疫期間是誰在貼這個，市長後援會嗎？還是國民黨幹部？
陳柏惟表示，買快篩的錢是百姓的，還是市長的？要貼也是貼「台中市民贈」吧？想像一下政府補助就貼首長姓名，全國餐廳碗筷貼農委會主委、職業選手球衣要貼教育部長、手機上面要貼交通部長的世界。
陳柏惟表示，對比之下，以前台灣中華職棒的比賽球有前會長吳志揚的名字，而現在撿到界外球再也看不到會長蔡其昌的名字，那就是還權於球迷、還權於民的改革過程。
陳柏惟說，一個組織是重視長官的面子還是重視基層的效率？時代在進步，政治也應該要進步，台中往前走或向後退，從小細節就看的出來。