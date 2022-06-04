《驚奇少女》展覽復仇者 「蜘蛛人」湯姆霍蘭德也瘋狂
19歲女星伊曼維拉妮（Iman Vellani）在Disney+影集《驚奇少女》飾演「驚奇少女」卡瑪拉，主創團隊台灣時間4日凌晨出席國際記者會，劇中打造超級盛大的「復仇者博覽會」，當時在隔壁棚拍攝《蜘蛛人：無家日》的湯姆霍蘭德（Tom Holland），也興奮跑來片場朝聖。
劇中「驚奇少女」是一名成績優異的高中女孩，也是漫威英雄的超級迷妹，還跑去參加「復仇者博覽會」，片場放了很多珍貴的電影收藏品，湯姆霍蘭德當時在隔壁棚，和陶比麥奎爾、安德魯加菲爾德拍攝《蜘蛛人：無家日》三代同堂的場景，他對「復仇者博覽會」也很好奇，圍在片場玩得很開心。
伊曼維拉妮年僅19歲擔任主角，當時她在凌晨3點送出試鏡帶，「我想如果我現在不嘗試，10歲的我想到未來一定會恨我的。」她在高中最後一天，像是中了頭彩一般，被選中飾演「驚奇少女」卡瑪拉一角，接下來她還會在《驚奇隊長2》出現，躍上大銀幕和布麗拉森、朴敘俊合作。
伊曼維拉妮在劇中是「驚奇隊長」的頭號迷妹，如果是現實生活中，她最想擁有誰的能力？伊曼維拉妮表示是「X教授」，還用手偷偷指著坐在她後方的漫威總裁凱文費吉，笑說想進入人們的腦中，知道他們在想什麼。《驚奇少女》6月8日將在Disney+上線。