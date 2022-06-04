擔心罹肝癌？醫：「這4種檢查」極小腫瘤都能測

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在台灣造成肝癌的危險因子很多，除了慢性B、C型肝炎病毒感染，其他包括：肝硬化、嚴重酒癮、慢性肝炎病人、新陳代謝相關脂肪肝疾病例如糖尿病，及家族中有人罹患肝癌者等。
針對肝癌高危險群族，初步篩檢工具有肝臟超音波檢查及甲型胎兒蛋白和肝功能檢查，然而對於極小的腫瘤，可以透過：
- 腹部核磁共振（MRI）
- 肝臟電腦斷層
- 血管攝影檢查
- 肝臟腫瘤切片
王鴻偉也提醒，因生活習慣改變及飲食西化，近年來發現脂肪肝以及酒精引起的肝硬化有上升趨勢，若有脂肪肝及長期酗酒、藥物濫用以及有肝癌家族史的民眾，都是引發肝癌的危險因素，一定要定期追蹤檢查，及早發現及早介入治療。
多線口服標靶藥物，延長患者存活期
一位83歲男性B型肝炎肝硬化的晚期肝癌患者，接受醫師建議使用合適患者狀況的治療方式，打造個人化的治療策略，並介入使用一、二線口服標靶藥物進行接續治療後，現已讓肝癌腫瘤趨於穩定、順利延長存活期。
隨著醫療科技進步，根據目前文獻及國際第三期臨床試驗證實，晚期肝癌的多線口服標靶藥物治療，中位數存活期可達26個月，超過2年以上。王鴻偉分享，在個人化的治療過程中，普遍會介入標靶藥物治療，因標靶藥物能對準癌細胞生存所需的重要功能加以抑制或破壞。更重要的是，多線標靶藥物治療目前也已通過健保給付，大幅減輕治療帶來的經濟壓力與心理負擔。
除此之外，王鴻偉也指出「個人化治療」的重要性，醫師會依據患者肝癌狀況、對於副作用的接受度、經濟能力；以及考量一線治療無效之後，是否有接續治療的藥物可以銜接，與患者進行溝通，讓患者及家屬可從中發掘自己重視的項目以做出最適合自己的治療方式的決策，及早積極治療，就有機會延長存活時間。
原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：肝癌高危險群「這4種檢查」千萬別漏做！醫籲：極小腫瘤都能測
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53935
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