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今高溫悶熱！明起全台有雨下整週　今年最久一波梅雨來襲

▲氣象局表示，今（5）日受西南風影響，迎風面中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。（圖／張勵德攝）
▲氣象局表示，今（5）日受西南風影響，迎風面中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。（圖／張勵德攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-05 06:41:14

中央氣象局表示，今（5）日受西南風影響，迎風面中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；西南風增強，高溫悶熱，各地高溫32至34度，背風沉降關係，北部及東半部氣溫會再更高一些，東南部地區易有焚風發生的機率，戶外活動應多補充水分並做好防曬措施，早晚各地低溫約24到27度。

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▲氣象局表示今（5）日高溫悶熱，各地高溫32至34度。（圖／翻攝自中央氣象局）
▲氣象局表示今（5）日高溫悶熱，各地高溫32至34度。（圖／翻攝自中央氣象局）
下週一鋒面接近，天氣轉趨不穩定，西半部降雨機率偏高，容易有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，晚起隨著鋒面逐漸接近台灣本島，北部地區亦有短延時強降雨；溫度方面，沒下雨時天氣仍悶熱，東南部地區亦有焚風發生的機率。下週二至下週六，天氣持續不穩定，西半部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，鋒面附近有機會出現中、小尺度的對流系統帶來短延時強降雨、強陣風、雷擊等劇烈天氣現象。降雨明顯加上鋒後東北風影響，北台灣有轉涼的感覺。

氣象專家吳德榮在專欄「三立準氣象·老大洩天機」撰文指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今台灣在暖氣團內，各地持續「熱如盛夏」(高溫皆在35、36度左右)，要防曬、防中暑。受西南季風影響，上午西南部有局部短暫陣雨的機率；大氣不穩定，午後中南部地區及北部、東半部山區有局部性陣雨或雷雨的機率。各區氣溫：北部23至36度，中部23至35度，南部23至35度，東部22至36度。

最新模式模擬顯示，明日「滯留鋒」接近，天氣暖濕，大氣很不穩定，西南部及午後各地有「強對流」發展的條件。週二至週六，「梅雨季」第3波「滯留鋒」在台灣附近南北徘徊，當「滯留鋒」在台灣上空時，有「劇烈天氣」及大量降雨發生的潛勢，當離開陸地時，則出現短暫空檔，降雨緩和。

最新歐洲模式模擬顯示，下週日至週二「滯留鋒」仍在台灣附近徘徊，「西南季風」偏強，台灣尚未脫離多雨的天氣型態；第3波「滯留鋒」將是今年「梅雨季」影響最久的一波。（編輯：倪浩軒）

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