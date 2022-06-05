大仁哥桶仔雞突宣布無限期停烤！全台饕客崩潰：還沒吃到
在全台巡迴快閃擺攤的「大仁哥蔗香脆皮桶仔雞」，每到一處總是造成饕客雞友排隊秒殺，經常排上好幾個小時才能買到一隻烤雞嚐鮮。不過業者昨（4）日晚間突然宣布「無限期停烤」，消息一出讓許多不捨粉絲直呼「為什麼」、「都還沒吃到」，引發熱議。
大仁哥蔗香脆皮桶仔雞在臉書粉專發文表示，「謝謝創業3年來一直支持我們的雞粉～對不起～正式宣布：無限期停烤！」貼文PO出不到半天時間就獲得超過8000位網友按讚，網友紛紛在底下留言回覆說，「為什麼！？好突然」、「蛤～還在期待下一次來基隆耶」、「還沒有買到過欸」、「昨天才第一次吃到，就不知道下次是何時了」、「今天從12:45排到快17:00，雖然很瘋狂，但真心好吃，希望能快快再次吃到美味的雞」。
網友對於停烤原因議論紛紛，有人認為似乎與客人抱怨有關，「大仁哥無需因為沒有買到而惡言相向的人，沒有買到下次加油就好，大家都支持你。我今天也為了大仁哥一早從竹南北上來買到桶仔雞，希望大仁哥不要為了某幾個人的自私沒有買到而說話傷人的人而停賣，大家會傷心難過的！」、「歡喜排甘願受，如果受不了排隊的人可以不要排」、「遇到好的客人其實都很安慰！但如果常常遇到訂不到不理智的客人、長期砲轟其實非常疲憊」。也有人認為是因為原物料上漲，「買無雞，雞肉貴，原物料上漲」、「像大家都很驚訝 先了解一下現在雞什麼價錢就明白了」。不過大仁哥並未解釋突然宣布停烤原因究竟為何。
據了解，大仁哥首創行動快閃桶仔雞餐車的銷售模式，一定要在臉書按讚追蹤才能知道在哪擺攤的最新消息，嚴選2.5斤以上的黑羽土雞加上炭火直烤甘蔗入味，獲得許多烤雞控歡迎，即便需要排隊良久才能品嚐美食也是甘之如飴。如今突然宣布無限期停烤，讓許多饕客錯愕不捨。（編輯：倪浩軒）