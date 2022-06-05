6移工闖紅燈撞人後肇逃！台中女重傷昏迷 抓回5人都確診
台中市龍井區中山路跟中華路交叉路口，2日傍晚5點15分左右發生一起車禍，一輛自小客車闖紅燈撞倒騎車女騎士，結果車上6人將車停下後鳥獸散肇逃，女騎士全身多處骨折，至今還在加護病房中昏迷未醒。而警方查出肇逃的6人都是逃逸移工，目前已經抓回5人，且赫然發現這5人都是確診者。女騎士父親質疑逃逸移工肇事，讓被害人求償無門只能自認倒霉，直呼「現在是沒有政府嗎？」希望能替女兒討為公道。
被撞女騎士的父親在臉書社團「沙鹿之美」發文披露此事，心痛表示女兒被撞後傷勢嚴重，「下頷骨開放性骨折、多處顏面骨骨折、肝臟撕裂傷、左右側恥骨上下支骨折、右髂骨骨折、右骨盆骨折、右側5～9肋骨骨折」，至今仍在加護病房未醒，醫師更坦言治療復健之路會很漫長。
而讓女騎士父親更不滿的是，對方闖紅燈撞到人，事後車上6人鳥獸散肇逃，警察抓回人後才發現全數是逃逸移工，目前有1人仍在逃，被抓的5人還全部都確診。女騎士父親質疑，外逃移工為何能夠有車駕駛？且車主未出面，是人頭戶嗎？
女騎士父親無奈擔心求償無門，直呼遇到這種外逃移工肇事，「難道女兒就白白被撞嗎？我要怎麼樣才能替女兒討回一個公道？」女騎士父親感謝事故當下用車子擋在女兒身後的好心人士，避免二次被撞的可能，但也不禁疾呼「現在是沒有政府嗎？」為什麼可以讓非法逃逸移工隨意開車，「不想讓非法外勞造成我們台灣人不定時炸彈，還給台灣人行車安全」。（編輯：倪浩軒）