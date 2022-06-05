COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

晶華酒店為何屹立不搖？「2神優勢」內行不藏了：超方便

▲原PO好奇為何晶華酒店能屹立不搖，貼文一出，也有內行人抖出「2神優勢」。（圖／翻攝自晶華酒店官網）
▲原PO好奇為何晶華酒店能屹立不搖，貼文一出，也有內行人抖出「2神優勢」。（圖／翻攝自晶華酒店官網）

編輯中心/綜合報導

2022-06-05 10:05:05

飯店好壞是許多旅客最注重的，然而飯店選擇五花八門，每個人對於飯店的要求也都不同；對此，就有網友好奇知名飯店「晶華酒店」已經經營蠻久了，但還是一堆人推薦，讓他很好奇為何晶華酒店能屹立不搖，貼文一出，也有內行人抖出「2神優勢」，大讚「超級方便」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友在PTT以「晶華老飯店了，怎麼那麼多人推？」為題發文，表示晶華酒店雖然名氣大，但看飯店外觀就覺得還好，「現在隨便一個新飯店大樓都屌打，內裝風格也蠻老派的，比不是新五星級飯店新潮的現代風格」。

原PO接著說，晶華酒店早餐選擇算多，不過其他同等級的飯店早餐也不見得會輸，因此好奇發問「價格也不便宜，綜合以上似乎也沒有絕對的優勢，為什麼那麼多人推啊」？

▲原PO好奇為何晶華酒店能屹立不搖，貼文一出，也有內行人抖出「2神優勢」。（圖／台北晶華酒店提供）
▲原PO好奇為何晶華酒店能屹立不搖，貼文一出，也有內行人抖出「2神優勢」。（圖／台北晶華酒店提供）
貼文一出，掀起熱議，「晶華集團也是有分等級的啊…」、「台北晶華跟台中高雄晶華差很多」、「晶華早餐只推台北晶華～～其他水準沒台北高，還有台北晶華裡面的其他餐廳水準也不錯」。

其中，內行網友抖出神優勢，分別是「精品街好逛」和「餐廳好吃」，「樓下精品街太好逛，SA態度遠勝其他分店」、「精品街很方便啊，常常去那邊買東西」、「還有台北晶華裡面的其他餐廳水準也不錯」、「台北晶華餐廳很讚+1」、「台北晶華餐廳超好吃」、「北晶，整體感受很不錯啊」。（編輯：郭佩蓉）

強尼戴普打贏安珀赫德！全場見官司「1亮點」驚呼：超神

最強的美劇是哪一齣？全場推爆「2神作」必看：沒有之一

三商巧福最強不是牛肉麵！「低調神物」老饕愛慘：真的頂

175cm拳擊妹「超胸狠」！網驚交往要買保險　本尊甜回應

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
89.22%10.78%
2022-06-02-2022-06-08
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀