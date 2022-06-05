晶華酒店為何屹立不搖？「2神優勢」內行不藏了：超方便
飯店好壞是許多旅客最注重的，然而飯店選擇五花八門，每個人對於飯店的要求也都不同；對此，就有網友好奇知名飯店「晶華酒店」已經經營蠻久了，但還是一堆人推薦，讓他很好奇為何晶華酒店能屹立不搖，貼文一出，也有內行人抖出「2神優勢」，大讚「超級方便」。
該名網友在PTT以「晶華老飯店了，怎麼那麼多人推？」為題發文，表示晶華酒店雖然名氣大，但看飯店外觀就覺得還好，「現在隨便一個新飯店大樓都屌打，內裝風格也蠻老派的，比不是新五星級飯店新潮的現代風格」。
原PO接著說，晶華酒店早餐選擇算多，不過其他同等級的飯店早餐也不見得會輸，因此好奇發問「價格也不便宜，綜合以上似乎也沒有絕對的優勢，為什麼那麼多人推啊」？
貼文一出，掀起熱議，「晶華集團也是有分等級的啊…」、「台北晶華跟台中高雄晶華差很多」、「晶華早餐只推台北晶華～～其他水準沒台北高，還有台北晶華裡面的其他餐廳水準也不錯」。
其中，內行網友抖出神優勢，分別是「精品街好逛」和「餐廳好吃」，「樓下精品街太好逛，SA態度遠勝其他分店」、「精品街很方便啊，常常去那邊買東西」、「還有台北晶華裡面的其他餐廳水準也不錯」、「台北晶華餐廳很讚+1」、「台北晶華餐廳超好吃」、「北晶，整體感受很不錯啊」。（編輯：郭佩蓉）