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斯洛伐克訪團抵台　總統府：堅定挺台的「台灣好朋友」

▲斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團於今（5）日早上抵達台灣。（圖／翻攝自Andrej Stančík IG）
▲斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團於今（5）日早上抵達台灣。（圖／翻攝自Andrej Stančík IG）

記者王敏旭／台北報導

2022-06-05 11:29:272022-06-05 11:31:23

斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團於今（5）日早上抵達台灣，總統府發言人張惇涵說，訪團成員也皆是堅定挺台的「台灣好朋友」。蔡英文總統將在6月7日上午於總統府接見訪團，就深化兩國經貿及科技等各領域合作關係交換意見。

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張惇涵表示，去年9月時，斯洛伐克從1萬加碼到16萬，捐贈疫苗予台灣的溫暖情誼，相信台灣人民仍猶記在心。此行是繼去年12月斯洛伐克經濟部次長葛力克（Karol Galek）率團訪台後，再次有斯國訪問團來台。

張惇涵說，全球疫情蔓延2年多以來，斯洛伐克國會領袖及重要行政首長首度聯合組團訪台，不僅展現台斯友好關係持續深化，也充分彰顯斯洛伐克從行政部門到國會部門、從中央到地方，對於深化台斯合作連結的高度重視。

訪團的勞倫契克副議長、歐舒斯基主席，長期推動友台決議案。張惇涵指出，去年斯洛伐克國會首次通過支持台灣參與世界衛生大會（WHA）決議案，今年則更是在外交、衛生及歐洲事務3個委員會，連續通過3個支持台灣參與WHA的決議文。

張惇涵說，德若巴省長擔任國會議員期間，即曾經3次訪台，此行則是第2度以省長身分來訪。德若巴省長過去曾協助推動 「避免雙重課稅協定」、「免試互換駕照協定」及「打工度假」等台斯雙邊重要協定。。

此次訪問團由斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）、斯國國會友台小組主席歐舒斯基議員（Peter Osusky），及布拉提斯拉瓦（Bratislava）省長德若巴（Juraj Droba）共同組團。

訪團成員另包括：外交、國防、財政及歐洲事務4個委員會的跨黨派國會議員席曼諾娃（Anna Zemanova）、列霍茨基議員（Tomas Lehotsky）、齊阿克議員（Miroslav Ziak）、史丹奇克議員（Andrej Stancik），以及布拉提斯拉瓦省馬拉基（Malacky）市瑞哈市長（Juraj Riha）、布省主任秘書烏曼妮柯娃（Andrea Urmanicova），及禮賓處副處長康斯卡（Michaela Kunska）。

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