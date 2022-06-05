直播／疫情6/10將反轉！兒童疫苗接種站退場 陳時中說明
昨（4）日新增68118例COVID-19本土確診個案，端午連假疫情續燒，指揮官陳時中認為疫情仍處於「高原期」，但是呈現北降南升的趨勢，6月10號有機會達到高峰後開始反轉。另外，中央在六都設立的大型兒童疫苗接種站今天是最後一日開設，之後將退場，疫苗接種回歸到醫院診所，或在校園集體施打。
陳時中這兩天全台跑，視察醫院與疫苗接種站，而被問到疫情展望時，陳時中回答目前各界預測漸趨一致，都認為疫情會在6月10號出現反轉。根據指揮中心統計，截至6月3號為止，6都的兒童疫苗接種率分別為台南市70.9％、高雄市67％、台中市61.3％、桃園市48.9％、台北市48.5％、新北市44.5％。除了兒童疫苗接種狀況，邊境鬆綁政策的最新討論結果，估計也可望在記者會上有進一步說明。
最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會說明，由指揮官陳時中親自主持，《NOWnews今日新聞》全程直播，帶您一同掌握。（編輯：倪浩軒）
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