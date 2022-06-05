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自製粽要當心！　誤飲「鹼水」恐提高癌症風險

自製粽要當心！　誤飲「鹼水」恐提高癌症風險
自製粽要當心！　誤飲「鹼水」恐提高癌症風險

健康醫療網

2022-06-05 12:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】端午節將至，市面上粽子種類眾多，有些家庭甚至自製鹼粽，歡慶佳節。醫師提醒，鹼粽雖已不用具有毒性的硼酸，但還是會用到以碳酸鈉、碳酸鉀、氫氧化鈉為主的鹼水、鹼粉，過往就曾發生孩童誤食鹼水事件，不可不當心。

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強鹼無色味易誤食　勿催吐或牛奶中和

台北慈濟醫院胃腸肝膽科醫師陳至翔指出，鹼粽的鹼水是強鹼，通常無色無味，若又用一般寶特瓶裝，很容易被家人誤喝；比起強酸，誤食強鹼感覺不會特別劇痛，所以誤喝量通常比較多，造成的傷害也較嚴重，屬於腸胃道全層傷害。

陳至翔表示，誤喝強鹼往往整段食道、胃、十二指腸都會受傷，其中以食道的傷害為嚴重，所以誤喝當下可立刻喝大量水，減少殘存在喉嚨導致腫脹影響呼吸，並盡速帶著喝下的東西到急診就醫，切勿催吐或嘗試以牛奶、其他酸性物質中和，以免在酸鹼中和過程產生熱氣、熱度，造成二次傷害。

大量鹼水傷腸胃　未來癌症指數上升三千倍

陳至翔說明，民眾若是只誤喝一點點鹼水，在急診室觀察即可，但若喝下一定的量，就建議在24小時內執行胃鏡，同時禁食觀察48-72小時，評估是否潰瘍、出血甚至破裂，再予以症狀治療或手術。

此外，此類患者也將面臨長期併發症風險，包括食道狹窄和癌症，因為受傷組織範圍大，癒合過程就會有攣縮、狹窄的情形，必須定期回醫院擴張治療，而外國研究顯示，被強鹼或強酸傷害過的組織，雖然嚴重發炎已經痊癒，但平均在事件發生的二十年後，癌症指數會明顯上升1000-3000倍，萬萬不可輕忽。

鹼水勿存空瓶　直接丟棄、避免誤飲

端午節即將來臨，陳至翔提醒，沒有用完的鹼水不要保存於空瓶裡，直接丟棄才可以避免所有誤食的風險。此外，粽子屬油脂成分高、不好消化的食物，年長者及糖尿病患者食用時應避免過量，以免消化不良、血糖浮動，影響健康。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54006

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