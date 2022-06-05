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《原子》停播別難過！粉絲敲碗「舞蹈COVER對決」來了

▲《原子少年》歷經疫情風波，製作團隊多人確診，導致製作期限縮影響正常播出規畫，因此本周將播出節目的精華篇。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》歷經疫情風波，製作團隊多人確診，導致製作期限縮影響正常播出規畫，因此本周將播出節目的精華篇。（圖／野火娛樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-06-05 19:00:00

最強男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》以八大行星分組，每個星球都有各自代表的不同風格、特色，節目播出後，引起廣大討論。而日前因為參賽者們染疫，因此節目暫停錄製2周，所以改播出《原子少年精華版》，重溫少年們的精彩舞台。而原定周日少年陪看播出的《NOWnews 今日新聞》YouTube頻道也將邀請選手們與粉絲一起在線上直播舞蹈COVER大對決特別篇，停播兩周依然有少年陪伴。

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《原子少年》播出後，引起不少討論，各個選手都成為討論的話題，包含紅到韓國的「地球」成員林佳辰，更因為在表演時的最後一幕，讓他獲得了「ENDING妖精」的極高評價；還有在節目中表現亮眼，被導師之一的周湯豪大讚的「天王星」等。

▲人氣團員林佳辰和蔡承佑2大「顏值天花板」合體。（圖／野火娛樂提供）
▲人氣團員林佳辰受封「ENDING妖精」。（圖／野火娛樂提供）
《原子少年》在第二賽制的合作舞台上，還讓少年們與藝人合作，帶來一波回憶殺，金星與愛紗表演的《喇舌》，還有睽違6年合體的JPM和地球表演《那不是雪中紅》，都獲得評審40分滿分。許多網紅、藝人們也都紛紛陷入進這股「原子」魅力中，資深女星鄭怡也曾在社群媒體上發文狂讚。

▲JPM和《原子少年》地球成員合演。（圖／野火娛樂提供）
▲JPM和《原子少年》地球成員合演。（圖／野火娛樂提供）
上個月底節目進行到新一輪賽制「星球聯盟」中，8行星必須兩兩合作，分成四個隊伍彼此競賽，每隊需推派5位選手表演唱歌、7位選手展現舞蹈，讓原子少年們陷入淘汰危機，天王星以及地球組成的天地聯盟，集合兩大「顏值天花板」林佳辰、蔡承祐，搭配上歌唱實力堅強的高有翔、瑋弟及首次上場的陳廷豪，讓星際導師周湯豪給出高評價：「這就是男團該有的樣子！」最後慘遭淘汰的木星、海王星當眾哭成一片，他們各有3位團員成功被救回，進入其他星球，包括海王星的范范、周子翔和陳任佑，木星的金雲、羅奕傑和陳治廷。


▲木星和海王星遭到淘汰，進入冥王星。（圖／野火娛樂提供）
▲木星和海王星遭到淘汰，進入冥王星。（圖／野火娛樂提供）
此外，因應節目停錄2周，所以《NOWnews 今日新聞》特別企畫要來實現粉絲許願很久的「舞蹈COVER大對決」，邀請木星小宜、土星陳水豐、金星梁善均、金星許孟維、海王星邱勝揚、海王星陳任佑進行挑戰交換舞台，互相跳彼此星球的主題曲，讓上集進入冥王星的選手有表演的機會，本週日晚上10點千萬不要錯過番外篇的精彩舞台。


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