陳時中不認確診亡24小時火化 蔣萬安：連火化都自主應變
國內新冠肺炎死亡案例已近三千人，指揮中心曾指出應於確診亡者得在死亡後24小時內儘速火化，因此發生不少家屬來不及替過世親友的憾事，近日指揮官陳時中卻稱，從未規定確診亡者得在24小時內火化，引發譁然。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安今（5）日批評，難道現在連遺體火化都要自主應變嗎？
蔣萬安上午前往台北市士林靈糧堂捐血，受訪時被問及確診亡者遺體要在24小時內火化爭議，蔣表示，衛福部欠染疫身亡的國人及家屬一個慎重的交代，面對家屬的遺憾，政府難道視而不見嗎？
蔣萬安指出，這段期間防疫政策反覆、矛盾，讓民眾無所適從，也希望政府能夠將心比心，儘快提出讓地方政府與業者能夠有所依循的辦法，也讓家屬能夠有妥善處理的時間，好好與親人道別。
蔣萬安也質疑，政府難道現在是要讓民眾和業者，連遺體火化都要自主應變嗎？希望政府盡快有個明確標準並公布，讓大家以所依循。
此外，前副總統呂秀蓮批評陳時中，「要選舉就趕快辭去指揮官職務，不然做不好等於是害到其他人？」蔣萬安對此指出，前天看到行政院長蘇貞昌院長高喊要打贏這場「防疫的選戰」，讓他嚇一跳，因此他也要嚴正提醒，民進黨政府防疫的「超前部署」已經落後國際一大截，請不要一錯再錯，把防疫和政治混為一談。