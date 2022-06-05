死亡+124！9歲男童患先天心臟病 染疫併多重器官衰竭亡
中央流行疫情指揮中心表示，今（5）日新增124例死亡個案，年齡介於未滿10歲至90多歲，醫療應變組副組長羅一鈞說，最小一位死亡個案為9歲男童，有先天心臟病，長期使用呼吸器，這次是在住院期間檢驗出感染新冠病毒，後因氧氣濃度肺炎惡化，不幸因原先先天性心臟病病發以及新冠肺炎併發多重器官衰竭而病逝。
羅一鈞在疫情記者會上說明，今日新增的124例死亡個案中，年齡介於未滿10歲至90多歲，其中有116位有慢性病史，有81人沒打滿三劑疫苗，57人沒接種任何一劑，超過80歲的長者有70位。
在重症個案部分，羅一鈞指出，有1例比較年輕個案，是20多歲男性，本身有癌症轉移病史，沒有接種過疫苗，因新冠肺炎併呼吸窘迫，目前在加護病房治療中；兒童重症部分新增一位，目前總共35位，而這位就是肺炎重症共病心臟病而死亡個案，兒童死亡累積15例，另腦炎則維持17位病例。
至於先前提到兒童腦炎重症個案仍在加護病房那例，昨天有轉出到一般病房繼續治療中，病況已有改善。（編輯：林莞茜）
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