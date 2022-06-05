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新冠確診者遺體要24小時內火化？陳時中：盡速但未訂時間

▲有關新冠確診者遺體要24小時內火化的相關討論，指揮官陳時中今（5）日拿出公文進行解釋。（圖／指揮中心）
▲有關新冠確診者遺體要24小時內火化的相關討論，指揮官陳時中今（5）日拿出公文進行解釋。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-06-05 15:10:472022-06-05 15:16:06

中央流行疫情指揮中心公布，今（5）日死亡個案為124例，有關確診個案死亡，指揮官陳時中先前曾說，根據「傳染病防治法」第五類規定，僅要求24小時內通報，並未強制遺體要在24小時內要火化，他今日也再次強調，有關確診新冠肺炎的規則從未變過，並沒規定期限，但有強調「希望盡快」。

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有關同為第五類傳染病的伊波拉病死亡個案，要在24小時內火化，被質疑標準與規範不同，陳時中今日在疫情記者會上回應，伊波拉病毒當然不一樣，跟確診新冠肺炎的情況完全不同的，不同的傳染病有不同的處理方式，所以大家不要覺得說，為什麼這個傳染病跟那個傳染病的處理方式不一樣。

陳時說強調「一定會不一樣」，會根據傳染力、致死率跟對社會危害狀況有所不同，那當初在訂相關規則的時候，有兩邊想法，有家屬希望久一點，希望說能夠辦一些能辦的事或者親人無法回來需要等，但殯葬業者又會擔心高傳染率的染疫屍體放在殯儀館裡或會所裡會增加染疫風險，所以有在詢問。那到現在，一直跟大家講的都是一樣，第五類傳染病「需要24小時內通報」，染新冠肺炎的往生者則是要求要火化，但若因為宗教因素等需深埋，就要報請地方主管機關核准後「儘速深埋」，這部分也都一直沒變過。

陳時中也在記者會上，拿出公文說明，並說這部分確實很容易讓大家誤解，但有關確診者遺體的部分，相關規定其實從109年1月15日後到現在都沒變，就是照上面去辦理。

至於家屬希望能見到最後一面，陳時中則說，這部分會去思考要怎麼能一方面保障殯葬業處理屍體安全，也滿足家屬的期望做到兩全其美，或許可以找殯葬業者一起來討論。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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