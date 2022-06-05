新冠確診者遺體要24小時內火化？陳時中：盡速但未訂時間

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陳時說強調「一定會不一樣」，會根據傳染力、致死率跟對社會危害狀況有所不同，那當初在訂相關規則的時候，有兩邊想法，有家屬希望久一點，希望說能夠辦一些能辦的事或者親人無法回來需要等，但殯葬業者又會擔心高傳染率的染疫屍體放在殯儀館裡或會所裡會增加染疫風險，所以有在詢問。那到現在，一直跟大家講的都是一樣，第五類傳染病「需要24小時內通報」，染新冠肺炎的往生者則是要求要火化，但若因為宗教因素等需深埋，就要報請地方主管機關核准後「儘速深埋」，這部分也都一直沒變過。
陳時中也在記者會上，拿出公文說明，並說這部分確實很容易讓大家誤解，但有關確診者遺體的部分，相關規定其實從109年1月15日後到現在都沒變，就是照上面去辦理。
至於家屬希望能見到最後一面，陳時中則說，這部分會去思考要怎麼能一方面保障殯葬業處理屍體安全，也滿足家屬的期望做到兩全其美，或許可以找殯葬業者一起來討論。（編輯：林莞茜）
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