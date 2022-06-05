確診康復後3個月內就醫陪「免採檢」 近期即將修正實施
中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增62110例COVID-19確定病例，分別為62080例本土個案及30例境外移入；另確診個案中新增124例死亡。疫情持續發展，對於二度染疫的問題，指揮中心曾說明在確診3個月內都不算再度染疫，但有民眾反映5月確診後，6月要入院陪病卻因採檢陽性被拒絕，對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，近期會發文給各醫療院所，明訂染疫後康復的3個月內，就醫陪病不需要再篩檢。
羅一鈞表示，對於重複染疫的認定問題，上週已在醫療應變組會議上有所討論，近期會正式發文給各醫療院所，修正入院篩檢的規定，確診者解隔後完成自主管理的3個月內，可以免除篩檢。
羅一鈞進一步說明，先前的規定是解隔後要採檢陰或Ct值大於30才適用免篩檢，而未來會將這規定移除，確診者解隔後只要完成自主健康管理，入院陪病都免篩檢，除非醫師認為有需要，才會進行採檢並提供給付。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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