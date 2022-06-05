疫苗施打率高、重症低 綠委籲研究取消第五類法定傳染病
政府防疫政策逐漸走向與病毒共存，近期卻傳出確診死亡要24小時內火化爭議。民進黨立委許智傑今（5）日表示，指揮中心是否可以研究考慮取消Omicron為第五類的法定傳染病，也可以讓將來確診死亡的遺體，就不需要這麼快的處理。
許智傑說，早期新冠肺炎確診死亡率高，因此確診死亡都儘量在24小時內火化儘速處理，甚至家人也不能見最後一面，避免傳染給家人；現在疫苗施打率提升，死亡重症比例低，應該可以放寬此原則。
行政院長蘇貞昌今早則表示，相關的處理方法，都希望能夠照規定，而如果溝通還有需要進一步，請指揮中心和地方政府、業者多多溝通。
指揮中心指揮官陳時中今在記者會拿出公文表示，對新冠肺炎的規則從來沒有變過，都一樣火化，若深埋要報准，因傳染病盡量能夠盡速，但沒有訂時間；自2020年新冠肺炎宣布為第五類傳染病以後，就沒變過的規定。
※【NOWnews 今日新聞
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