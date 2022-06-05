6／10疫情反轉！陳時中「2理由」有信心：死亡數也會減少
中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增62110例COVID-19確定病例，分別為62080例本土個案及30例境外移入；另確診個案中新增124例死亡。疫情持續發展，陳時中早上面對媒體聯訪時表示，認為6／10疫情會出現反轉，而在防疫記者會上被問到此事，陳時中也進一步說明，並有信心死亡個案也會跟著下降。
有媒體在記者會上詢問陳時中對「疫情反轉」的定義，並提到端午連假會否對疫情帶來變數？陳時中則回應，認為端午連假對疫情沒有太大影響，主要理由有二，第一是今年端午節民眾南北出遊情況相對冷清，人流沒有特別增加；第二是觀察到民眾自主防疫措施做得很好，像是很多人要回南部前會先快篩，很有自制力，且疫苗也持續在施打。
而對於疫情反轉，陳時中解釋就是指確診病例人數會往下降，且死亡個案也會跟著減少。陳時中強調，這個反轉趨勢是很確定的，應該不會受到端午連假的影響。（編輯：倪浩軒）
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