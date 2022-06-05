充電遭拒惱羞！特斯拉男喊「爸過世」 下秒持槍掃射落跑
一名駕駛特斯拉的陳姓車主，今（5）日上午11時許，在宜蘭超充站充電時，遇到另名林姓車主要求他讓出超充位，他回應「再等我1分鐘」後，卻遭對方爆粗口飆罵，事後還追車上來，要求他下車談一下、比中指表達怒氣稱「我爸爸過世了，我只是跟你讓個位置怎麼樣了嗎？」雙方一來一往爆發口角，陳姓車主準備要報警時，林姓車主竟突然拿出BB槍，並朝車內開出多發子彈，嚇壞陳姓車主與女友人，而他竟直接駕車闖紅燈逃逸。
有網友在臉書《爆廢公社公開版》中PO出一段影片，並寫下「遇到行車糾紛，請勿降窗、下車、直接報警」，而畫面中可以看到，身穿白衣的林姓男車主，停到另一台車旁邊，手比下車、中指，看起來相當憤怒，一開口便說「我爸爸過世了，我只是跟你讓個位置怎麼樣了嗎？你拍我是怎麼樣？」，讓這名車主也回應「你敲我車欸」，雙方爆發口角，準備報警時，這名白衣男車主竟從掏出BB槍，直接往對方車內掃射，連開多發子彈，接著就直接闖紅燈逃逸，男車主被射到直呼「好痛！好痛！真的要報警」。
據了解，這起行車糾紛，發生在今日上午11時許，駕駛特斯拉的陳姓車主，在宜蘭超充站充電時，遇到林姓特斯拉車主要求讓出充電位，他回應對方還有1分鐘稍等一下後，卻被對方爆粗口，接著還被跟車，雙方在宜蘭女中路與陽明六路口爆發爭執，就在一來一往約1分鐘後，陳姓車主準備報警時，林姓車主原本說「都可以呀」，但卻突然拿出一把空氣槍，下秒就直接朝陳姓車主的車內狂射，還踩油門闖紅燈逃逸。
事後，陳姓車主報警，警方調閱監視器，發現陳姓車主離開充電站後，林男不僅追車還有逼車行為，並在爭執中拿出BB槍朝車內外射擊，讓陳姓車主頭部、手部及背部均有受傷，車門也有受損狀況，據悉，陳男已前往國立陽明交通大學附設醫院就醫，並在驗傷完畢後到派出所報案。
影片一出，網友也紛紛在貼文下方回應「這樣子真的準備要被告了，都有錄到拿出來開槍的證據了」、「到了警察局的氣勢也要一樣喔，千萬別當龜兒子」、「遇到這種的車窗不要開太大」、「一分鐘都不能等的人，卻可以花更多時間找人家麻煩？」。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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