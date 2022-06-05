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攜女就醫不滿流程出言恐嚇！　言語暴力已觸法

攜女就醫不滿流程出言恐嚇！　言語暴力已觸法
攜女就醫不滿流程出言恐嚇！　言語暴力已觸法

健康醫療網

2022-06-05 16:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】日前一名男子攜其稚女至新北市耕莘醫院就醫，因對於就醫流程有所不滿，因而怒罵現場醫護人員甚至出言恐嚇，揚言「我要打電話叫人來」，事後卻事不關己、揚長而去，已造成現場醫護恐懼不安，嚴重影響工作安全。

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醫療法規範　「恐嚇」依法應予制裁

臺北市醫師職業工會表示，雖說醫療暴力不是新聞，但正值此疫情正熾、士氣蕭條時刻，無疑是對於全體醫療人員的一大打擊，且我國早已有醫療法對此進行規範，凡以恐嚇方式造成醫療行為之阻礙者，不論受到恐嚇之當事人是否有意追究，既然已妨害不特定第三人（例如旁邊倒楣的確診病友）就醫權益，依法國家與法律就應該予以制裁。

工會進一步說明，過去耕莘醫院也曾有過男子恐嚇醫師道，「若診斷書上不寫說是刀傷，就要叫兄弟來急診室砍醫生」，經最後判決同時觸犯刑法恐嚇罪與醫療法106條第三項，遭處以2個月有期徒刑。

政府機關與院方　需提供充分協助

工會強調，該名父親沒有心存僥倖的理由，因為理論上後續警方就應該予以偵辦、移送檢調，地方衛生局光是透過新聞與關係人證詞，也應斟酌直接裁罰，而院方除了以職災論處、協助申請補助以外，更應該在當事人兵疲馬困、無心爭議的情況下，提供最充分的協助。

同時，對於當場受害醫護，根據最新的「執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助辦法」，若在防疫醫療過程中因為患者的妨礙醫療行為而有傷病的狀況，也可向疾管署申請補助，院方應予協助及核轉申請公文。

遵守法律規範　給予醫療人員尊重　

醫護的用意是助人，而非陷人入罪，請遵守基本的法律規定，給予醫療人員應有的尊重，勿在疫情期間增添醫療負擔，侵害其他人就醫之權益。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53929

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