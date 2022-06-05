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1圖搞懂1週天氣！氣象局示警：「這2天」豪雨狂炸西半部

▲中央氣象局示警，未來一週受到滯留鋒面影響，西半部地區週二、週三要注意可能有短延時豪雨來襲。（圖／NOWnews資料照片）
▲中央氣象局示警，未來一週受到滯留鋒面影響，西半部地區週二、週三要注意可能有短延時豪雨來襲。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-05 17:38:112022-06-05 17:38:20

端午連假快過完了，明（6）日又是一週的開始，要上班上課心情很鬱悶，但這天氣恐怕會讓大家更痛苦了！中央氣象局公布未來一週天氣預測，今年梅雨季第3波滯留鋒面預計明日開始接近，西半部地區將逐漸轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，這波鋒面至少會影響一週，短期內換太陽公公去度假了！尤其週二到週四（6/7~6/9）將是這波鋒面影響最明顯的時候，全台各地都有陣雨或雷雨，西半部地區可能有局部大雨發生機率，其中週二、週三兩天要特別留意恐有「短延時豪雨」，請民眾外出記得要攜帶雨具。

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▲中央氣象局預估，這波滯留鋒面至少會持續影響到下週日，提醒民眾外出記得攜帶雨具。（圖／中央氣象局提供）
▲中央氣象局預估，這波滯留鋒面至少會持續影響到下週日，提醒民眾外出記得攜帶雨具。（圖／中央氣象局提供）
氣象局指出，週一受到鋒面接近及西南風影響，各地天氣相當不穩定，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後可能有局部大雨發生機率，至於東部地區上午大致為多雲，午後有局部短暫陣雨。週二起一路到下週日（6/12）受到鋒面在台灣上空滯留徘徊影響，各地天氣都不穩定，尤其週二到週四鋒面將滯留在台灣上空，是影響最劇烈的時候，全台各地都有陣雨或雷雨，西半部地區有局部大雨，要特別提醒的是，週二、週三若有中尺度對流系統發展並且移入陸地，很可能會帶來短延時豪雨，也就是在極短時間內出現持續且劇烈的雨勢，民眾要特別留意。

週五到下週日由於滯留鋒面稍微北移，主要降雨區域會以中部以北地區為主，可能有局部大雨發生機率，但其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。至於下週日之後的天氣，要視滯留鋒面位置而定，如果鋒面比較偏南一點，很可能雨勢還不會馬上趨緩，下雨狀況恐怕還會持續一段時間。

至於氣溫方面，未來一週不下雨的時候各地感受上會比較悶熱一些，北部及東半部地區高溫約攝氏27到32度，中南部地區高溫約攝氏29到32度。氣象局特別提醒，週一東南部地區可能有焚風發生機率，因此針對台東、花蓮縣縱谷發布高溫黃色燈號，請民眾中午前後最好盡量減少外出活動，注意防曬並多補充水分。

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