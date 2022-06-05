慟！汐止鬼切車禍情侶雙亡 身份曝光：「陶藝界新秀」
一對情侶檔在本（6）月1日，騎車行經新北市汐止區大同路三段、大安街路口時，因突然「鬼切」變換車道，後方貨櫃車駕駛閃避不及當場將兩人輾斃，送醫後急救無效雙亡。今（5）日死者身份曝光，兩人被稱為是「陶藝界新秀」，主持人黃子佼還曾在節目中，訪問過不幸過世的女子，他相當遺憾地在臉書上表示「一路好走，謝謝美麗的陶藝」，網友也在貼文下方說「好難過」、「RIP」、「英才早逝」。
據警方調查，62歲的楊姓聯結車駕駛與機車雙載的男女發生碰撞，機車騎士為1名28歲陳姓男性子，後座乘客則為29歲陳姓女子雙雙遭輾過，受困車底，經緊急送醫後仍因傷重不治雙亡。
主持人黃子佼昨日在臉書上以悼念為題，稱有網友告訴他一場事故，讓充滿潛力的她黯然離場，他很慶幸曾經為她做過訪問，但很遺憾沒有收藏妳的作品，最後表示「一路好走謝謝美麗的陶藝」，下方也貼出當初的節目片段。
沒想到，這名車禍中不幸過世的女子，是畢業於國立台灣藝術大學工藝設計學系研究所，擅長以「絞胎」技法來創作陶藝的新科陶藝師陳子雲，作品充滿植物元素、滿滿生命力，獲獎無數，被業界人士封為「陶藝新秀」，他與同在藝文界打拚的男友陳俊傑，4天前還一起舉辦陶藝聯展，親友與藝文界人士獲知消息，都相當痛心與惋惜。（編輯：林莞茜）