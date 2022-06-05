週六不平靜！費城深夜2起大規模槍擊 已知3死11傷
美國近來大規模槍擊事件頻傳，本週六（4）晚間費城（Philadelphia）亦爆發兩起槍擊案，警方表示目前已知有至少3人身亡、11人受傷，事故發生在有數百人開心逛著的大街，嫌犯毫無徵兆地朝人群開槍，目前尚未逮捕任何嫌疑人。
綜合外媒報導，費城這起槍擊案發生在當地時間晚上11點30分左右的南街（South Street），現場至少有數百人聚集在戶外酒吧和餐廳，不少民眾與親友們在外享受週六夜晚，沒想到卻出現多名槍手無預警對人群開槍。巡邏員警聽聞槍響後立刻衝到事故現場並立即開槍反制，有槍手當場棄槍逃逸，也有槍手疑似中彈送往醫院治療。
案發後兩小時，鄰近街區再度傳出槍擊事件，警方表示抵達現場時，發現一名身受多槍的男子倒臥街頭，緊急送醫後仍因失血過多宣告不治，費城警局表示，目前尚無法確認2起槍擊案之間存在關聯，不過在第一起大規模槍擊案現場，警方發現2把半自動手槍與彈殼。
目前已知有14名無辜民眾中彈，其中包含一名25歲的女子、一名22歲的男子和一名年齡不詳的男子不幸喪命，其餘11人受傷後送往醫院救治，警方正在調閱案發現場的監視畫面，相關結果有待調查完後公布。