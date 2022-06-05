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海洛因使用初犯率降　全國性減害計畫神助攻

海洛因使用初犯率降　全國性減害計畫神助攻
海洛因使用初犯率降　全國性減害計畫神助攻

健康醫療網

2022-06-05 18:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】台灣曾經在2004年爆發一波監所靜脈注射毒品受刑人感染人類免疫缺乏病毒（HIV）的疫情，疾病管制署自2006年起在全國推行減害計畫，有效減少靜脈注射海洛因者的HIV感染率，但是否也會影響各種毒品的初犯率則尚未被研究。

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靜脈注射毒品增2大感染風險　減害計畫三管齊下

靜脈注射毒品會增加感染HIV或C型肝炎病毒的風險，疾管署為了控制2004年監所感染HIV的疫情，自2005年起推行三管齊下的減害計畫，包含擴大原有的衛生教育、針具交換的清潔與美沙冬替代療法，從每年通報的HIV新感染個案來看，可說成效卓著。

僅海洛因初犯率下降　其他非法藥物沒改變

國家衛生研究院神經及精神醫學研究中心主任陳為堅特聘研究員領導跨機構團隊，以執法單位年度例行通報中清理出2001到2017的各年度全國非法藥物初犯率，再使用間斷時間序列分析（interrupted time-series analysis），發現減害計畫實施一年後，即可看到海洛因初犯率水平的下降，每10萬人中減少22.37名初犯者。

不過，減害計畫並未改變甲基安非他命初犯率在這段期間的逐年增加趨勢，也未改變搖頭丸初犯率在這段期間的逐年減少趨勢。此研究成果已於2021年11月發表在國際期刊《Harm Reduction Journal》。

不同非法藥物初犯率　恐出現犯罪轉移

這項實證資料的分析結果可看出不同非法藥物初犯率彼此間可能出現的「犯罪轉移」 （crime displacement），當海洛因的初犯率下降，其他毒品，像是甲基安非他命與愷他命的初犯率則可能增加，因此，除了針對海洛因的三管齊下減害計畫，尚需其他的防制策略來因應。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53977

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