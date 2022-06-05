COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

2歲童發高燒、口臭、嘴痛，竟是感染「這病毒」

2歲童發高燒、口臭、嘴痛，竟是感染「這病毒」
2歲童發高燒、口臭、嘴痛，竟是感染「這病毒」

健康醫療網

2022-06-05 20:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】2歲大的小薇高燒39度，當時發現口腔黏膜有破皮，被診斷為腸病毒感染，雖然隔天發燒較退了，但下巴周圍出現疹子，牙齦紅腫伴隨有局部出血和口腔異味，也較不願意進食。再次就醫時，門診理學檢查發現在牙齦、口腔黏膜、舌頭和嘴唇有出現潰瘍，嘴巴周圍的皮膚也有水泡，診斷為「疱疹性齦口炎」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
疱疹性齦口炎好發六個月到五歲的孩童

書田診所小兒科主治醫師蘇軏表示，疱疹性齦口炎主要是由第一型單純疱疹病毒感染所引起，好發於六個月到五歲的孩童，其他年齡層也可能感染，是經由接觸到含有病毒的體液傳染。

 患者會有發高燒、口腔潰瘍、口臭等症狀，並因口腔疼痛而造成厭食，此外，這個疾病的特色是牙齦會出現紅腫和潰瘍，稍微碰觸便會流血。由於患者的唾液具有傳染力，接觸到破損的皮膚可能會出現水泡，喜歡吸手指的嬰幼兒，便有產生「疱疹性指頭炎」的機會。

持續高燒不退、出現嗜睡，盡速就醫

蘇軏指出，腸病毒感染的「疱疹性咽峽炎」和單純疱疹病毒感染的「疱疹性齦口炎」由於都會在口腔出現潰瘍，在疾病初期不好區分。大體而言，腸病毒感染的潰瘍主要出現在口腔後半部，而單純疱疹病毒感染的潰瘍則在口腔前半部。此外，腸病毒感染者牙齦大多是正常的，牙齦的紅腫和出血是單純疱疹病毒感染的特色。

治療方面，原本健康的兒童只要使用退燒止痛藥，加上注意水分和電解質補充，柔軟、清涼的食物會較好入口，避免因疼痛不敢飲食而造成脫水或熱量攝取不足。少部分症狀特別嚴重或本身有免疫不全的患者，可以接受抗病毒藥物治療以縮短病程。倘在治療過程中持續高燒不退、出現嗜睡、活動力明顯降低或是脫水跡象時，應儘快就醫。

蘇軏提醒，家長在接觸患者的分泌物後要注意手部清潔，降低傳染疱疹病毒給其他孩童的機會。平時正常作息、均衡飲食、規律運動以增強自身免疫力也是預防的方式之一。

（文章授權提供／常春月刊）



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53937

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

海洛因使用初犯率降　全國性減害計畫神助攻

攜女就醫不滿流程出言恐嚇！　言語暴力已觸法

孩子是否有睡眠問題？快檢視這7徵兆

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
88.24%11.76%
2022-06-02-2022-06-08
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀