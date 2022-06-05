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前消防員酒駕遭逮！爛醉警車上還嘔吐　竟離奇暴斃猝死

▲一名50多歲蔡姓前消防員，4日晚間因酒駕被警盤查，卻因嘔吐無法製作筆錄，暫時在警車休息，但卻因不明原因暴斃，送醫後仍搶救無效宣告不治。（圖／翻攝畫面）
▲一名50多歲蔡姓前消防員，4日晚間因酒駕被警盤查，卻因嘔吐無法製作筆錄，暫時在警車休息，但卻因不明原因暴斃，送醫後仍搶救無效宣告不治。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-06-05 20:59:13

高雄市一名54歲蔡姓男子，4日晚間7時許酒駕遭警方逮補，再被回警局做筆錄後，因酒精發作爛醉，員警先讓他在警車上休息，等待家數到場，沒想到晚間10點多，蔡男突無呼吸倒地，經員警當場CPR急救並緊急送醫後，仍在11點52分宣告搶救無效。值得一提的是，救護人員發現，蔡男為退休的消防人員，在2018年左右，為照顧臥床父母選擇提早退休。至於蔡男是否因意外窒息而死，檢方今（5）日中午初驗，後續將再擇日複驗解剖，釐清確切死因。

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據了解，該名蔡姓男子，在4日晚間7時許，騎機車行經鳥松區大埤路與忠誠路口時，因等候紅綠燈時越過停止線被巡邏員警攔查，但他因酒駕心虛而闖紅燈，警方見狀追上前，並對他實施酒測，高達0.99毫克已超標，因此被帶回警局做筆錄，並準備依妨害公務及公共危險罪嫌解送，蔡男酒精發作，還在警車上嘔吐，員警先讓他在車上休息，並通知蔡男家屬到分局協助，沒想到晚間10點多，警方突然發現蔡男無呼吸心跳倒地，經立即實施CPR急救並緊急送醫，但他仍在11點52分宣告搶救無效，快篩為陰性。

據指出，救護人員在蔡男證件中，發現他有退休消防人員服務證，才知道他在2018年左右，為照顧臥床父母從鳥松消防分隊提早退休，而他本身則有心臟病史，平時有飲酒習慣。

經初步了解，警方在發現蔡男倒地後，自22時42分實施心肺復甦術急救9分鐘，消防員到場後，在22時51分急救6分鐘，合計15分鐘，應無延誤送醫，而死者呼吸道也未有堵塞情形，但經1小時搶救，仍宣告不治，詳細死因需解剖釐清。（編輯：林莞茜）

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