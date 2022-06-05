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又心疼又感人！台鐵前司機失智　誤認端午忘上班心急請假

▲台鐵一名退休的司機員，因失智誤以為端午節忘記上班，不顧一切連忙往車站告假。（圖／台鐵提供）
▲台鐵一名退休的司機員，因失智誤以為端午節忘記上班，不顧一切連忙往車站告假。（圖／台鐵提供）

編輯中心／綜合報導

2022-06-05 22:41:55

每到連續假期，各交通運輸工具總是擠滿了需要往返的民眾，今（5）日端午節收假日，有一名台鐵員工，在臉書社團《台鐵家族》中分享，他在下班前，目睹一個溫馨感人的故事，有一名罹患失智症且退休40年的台鐵前司機員，誤以為自己「忘記上班」，特意到車站道歉與請假，讓在場的員工又心疼又感動，大感好溫馨。

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這名網友表示，這名台鐵前司機員，已退休40多年，患有失智症，他在端午連假期間，在兒子攙扶下急忙走進運轉室，認為自己忘了來上班，堅持要到運轉室道歉並請假，兒子也說，他忘記自己早已退休，就是突然想到近幾日是端午連假，

今（5）日端午連假收假日，雙鐵疏運也較平日多，有網友有一名罹患失智症且退休40年的台鐵前司機員今日突然至台鐵運轉室報到，他因失智症狀導致誤以為自己「忘記上班」，特意前來道歉與請假，這一幕讓現職台鐵員工直呼「溫馨又感動」。

一名台鐵員工在臉書社團「台鐵家族」發文表示，他下班前目睹一個溫馨感人的故事，一名退休40餘年的台鐵前司機員，在兒子攙扶下急忙走進運轉室，老先生的兒子表示，老先生因失智症狀，忘記自己早已退休，突然想起來近幾日是端午連假，認為自己「忘了來上班」，堅持來運轉室道歉並請假。

網友指出，運轉室副主任了解事件始末後，也配合地拿出假單，讓這位已退休的司機員簽名，也告訴他會轉交給排班副主任、完成請假手續，他才願意且安心地離開機務段，讓網友覺得心疼，並稱「雖然失智，但老前輩記憶深處，還是沒忘記他曾經是台鐵的一份子，知道連假沒來上班要請假」，讓他看了覺得溫馨又感動的，他說，也許這是老前輩一輩子唯一的工作，縱使退休40年了，記憶深處「還是以這工作為榮」。

貼文一出，網友也相當感動，紛紛留言「好感人」、「堅守崗位的精神令人動容」、「使命必達，感謝台鐵全體司機員及員工」、「還記得他當司機員時的使命」、「謝謝你過去的付出」。（編輯：林莞茜）

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