專訪／短今私密片「上架付費平台」 崩潰哭訴遭偷拍過程
30歲的短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊Passion Sisters（PS女孩）的一員，擁有173公分高挑身材，自認搞笑是她的特色，也樂於擔任團裡的開心果，不過笑容的背後，也藏著一道深刻的陰影。短今近日接受《NOWnews今日新聞》專訪，談起前陣子的「裙底偷拍事件」，她不禁在鏡頭前落淚，泛紅的眼框裡，可以看到她難以言喻的傷痛。
短今發現被偷拍後，在朋友的鼓勵下勇於報案，但發文淚訴心情卻遭質疑想炒新聞，讓她對人性感到失望，無奈受害者反被檢討。事隔數月後，短今決定說出事件細節，透露當時是透過粉絲才知道自己被偷拍，起初還以為嫌犯只是球迷，想要留影紀念，後來才發現影片不僅經過刻意後製，還在需付費的平台上被轉發：「那個影片有2段，他（嫌犯）先來問路，確定有拍到我的臉之後，再繼續跟蹤。」
該私密片至今已有超過5萬人點閱觀看，短今說到這邊突然聲淚俱下，透露起初不敢告訴觀念較傳統的爸媽，選擇先求助姊姊和經紀人，在她們的鼓勵下，勇敢到警局報案。此外，短今也特別感謝隊員兼好友豆芽：「她也有經驗，能告訴我需要備妥的資料。」而該事件目前還在偵辦中，後續就是等待警方通知。
談到遇到變態粉絲的經驗，短今表示有被要求過販售她的原味絲襪：「他（粉絲）一開始是先說100元，看到女神不理會後，就加碼開到500元、1000元。」粉絲的堅持，讓短今覺得好氣又好笑，也開玩笑說：「還是我下次就準備一雙我弟弟穿過的絲襪，這樣我不僅能將他打發，還可以賺取一些外快。」
不排斥朝「諧星」路線發展的短今，樂天的個性受到大家喜愛，上節目也能展現真性情的一面：「有時候主持人cue到我，我就是忍不住想要搞笑。」自嘲與其稱為女神，「女神經」較為貼切。不過女神光鮮亮麗的背後，還是有辛苦的地方，短今平時會藉由甜食抒發壓力，笑說是個「沒有道德的藝人」，也曾因為體重飆升而被經紀人狂罵，最後只好乖乖節食，曾經一度將一個健康餐盒分成2餐吃，將一天熱量控制在500大卡左右。