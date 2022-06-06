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安倍：創出讓中國放棄武統台灣狀況很重要

▲日本前首相安倍晉三5日在東京演講時表示，不論是日美、日美台、日美澳印「四方安全對話」（Qaud），理念相同國家間的關係應加強，創出讓中國放棄武統台灣的狀況很重要。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本前首相安倍晉三5日在東京演講時表示，不論是日美、日美台、日美澳印「四方安全對話」（Qaud），理念相同國家間的關係應加強，創出讓中國放棄武統台灣的狀況很重要。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-06-06 06:09:09

（中央社記者楊明珠東京5日專電）日本前首相安倍晉三今天在東京演講時表示，不論是日美、日美台、日美澳印「四方安全對話」（Qaud），理念相同國家間的關係應加強，創出讓中國放棄武統台灣的狀況很重要。

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安倍今天下午在第13屆交詢社展望研討會舉行演講時談到台灣局勢。他表示，創出讓中國放棄武統台灣的情況是很重要的，因此，要擁有那樣的能力，同時也要展現那樣的意志。

安倍指出，日本有必要加強防衛力量，並且以日美同盟為核心，提高嚇阻力。

想3連任中國共產黨總書記的中國國家主席習近平主張統一台灣。對此，安倍說：「絕對不能輕忽他們的想法，台灣有事就是日本有事。」

美國總統拜登5月23日在東京與日本首相岸田文雄舉行高峰會後，在美日聯合記者會上回應媒體提問時明言當台灣有事時，美國會防衛台灣。

對於拜登的這項發言，安倍今天在演講時表示歡迎。安倍說，既然要求美國做出承諾，日本也應負起責任。

安倍重申，日本的國防經費應確保有國內生產毛額（GDP）的2%以上。

他說，各國有必要視自己國家的經濟能力，負起責任。沒有國家會為了不願自救的國家而讓自己的國民身陷危險。亞洲、印度太平洋地區今後將面臨很大的問題。日本應明示國家的想法才行。（編輯：林治平）1110606

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