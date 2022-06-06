女星逆風力挺安柏赫德！轟強尼戴普：一個臃腫的酒鬼

好萊塢影星強尼戴普打贏與前妻安柏赫德「21世紀最大互告誹謗案」官司，徹底洗刷6年家暴男臭名，人生及事業起死回生，反觀安柏則是揮拳自傷，《水行俠2》戲份確定刪減，演員前途堪憂。不同輿論導向樂見強尼戴普勝訴，美國喜劇女星凱西格里芬反強尼戴普的立場堅定不移，痛批他是「臃腫的酒鬼」。
據外媒報導，官司結果出爐後，凱西格里芬受訪時再度公開力挺安柏赫德，「我完全相信她」，稱身為一名女權主義者，這項判決令人非常不安，認為整場審判的討論就是「社群媒體大屠殺」，接著痛罵：「我只覺得德普很噁心，他是一個大橘色、肥胖又臃腫的酒鬼，看起來像紮著小馬尾的唐納川普！」指強尼說話的聲音和表情都很假，不懂為什麼會有人相信他，「太可悲了」！
對於最終贏得官司，強尼戴普感性地表示：「陪審團讓我重獲新生。我由衷的感謝！」強調當初決定對安柏提告，唯一的目的就只有「揭露真相」，如今得知自己終於做到，內心感到非常平靜，期盼自己能回到法院和媒體將他定罪前的生活，「最好的還沒有到來，新的篇章終於開始，真理永不消失，真理永不消失」。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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