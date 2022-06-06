送給媽媽清晰的靈魂之窗　眼科名醫用行動關心家人健康

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人體眼球如同一台精密的相機，角膜與水晶體就像鏡頭，控制光線折射的角度來對焦；而眼球後方的視網膜、黃斑部則相當於是相機的底片，負責感光與成像，最終透過視神經傳遞訊號到大腦，黃宇軒院長說：「要有良好的視力，需要這些眼部結構功能健康，各司其職才能達成。」
然而，由於現代社會3C產品使用需求大增，台灣高度近視人數眾多，糖尿病及高血壓等慢性疾病患者數量亦逐年上升，使得多種眼部疾病的好發年齡都逐漸下修，為視力退化所苦的民眾越來越多，黃宇軒院長提到，自己的母親也是其中一個例子。
黃院長的母親因患有糖尿病，自十年前開始就一直持續追蹤眼部情形。前年，於追蹤時發現白內障狀況惡化，再進行詳細檢查評估，包含眼球長度、角膜曲度、黃斑部及視神經功能，並考量其本身疾患後，最終選擇以新型飛秒雷射進行白內障手術。
飛秒雷射輔助白內障手術 全程傷口僅２mm
藉由飛秒雷射輔助進行白內障手術，可預先透過雷射精準分割水晶體，保留更多的角膜內皮細胞，並降低手術過程中超音波使用能量，減少眼部周圍組織的傷害，降低術後角膜水腫情形，提高手術的安全性及精確性，也因為傷口僅只有筆尖大小約2mm，患者術後恢復也快。對此，黃宇軒院長強調，每個人的眼睛狀況及用眼需求都不同，除了術式之外，在「人工水晶體」的選擇上也是因人而異。
舉例來說，黃院長的母親因糖尿病造成黃斑部退化，同時患有散光且平常以看電視為主，在手術評估時，選用單焦點散光人工水晶體；但以黃院長舅舅的情形為例，雖一樣有白內障問題，但因其黃斑部跟視神經功能皆相當良好，再加上需要開車上下班、且經常使用手機，為兼顧生活上遠中近的視物需求，評估後建議使用三焦點的人工水晶體，讓他在看近、看中與看遠的狀況下都無須戴眼鏡。黃宇軒院長表示，雖健保也有提供一般球面水晶體置換手術，可應付一般人的生活所需，但若是追求更好的視覺品質，患者可主動向醫師提出自己的訴求，經醫病之間充分討論後，共同找出最適合的人工水晶體選擇。
注重日常用眼保健 定期安排眼部檢查
除了治療之外，黃宇軒院長提醒，民眾於日常用眼時也應注重保健與防護，不論是閱讀、使用手機或追劇，只要近距離用眼，都建議每30分鐘休息十分鐘，必要時適當熱敷，也能幫助舒緩眼睛疲勞。尤其年長族群，因逐漸面臨到眼部退化及其他三高問題，視網膜更容易有病變風險，建議不要等到視力出現狀況才檢查，每3-6個月即可安排一次定期追蹤，以期及早介入眼部問題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53994
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