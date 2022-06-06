快篩實名制第2輪開跑！高中以下「公費快篩」今擴大發放
全台疫情嚴峻，首輪快篩實名制上路後，引起一陣搶購潮，共累積售出1025萬餘人份，今天（6日）第二輪快篩實名制開跑，民眾只要拿著健保卡，符合資格者就可以到參與販售的4826家藥局及79個偏鄉衛生所購買，另外0-6歲兒童免費領用、高中以下公費快篩發放也在今天上路。
指揮中心表示，每個販售據點的配送份數，已從原先的78份增加至117份，民眾可至全國4826家健保特約藥局及79個偏鄉衛生所，持健保卡、居留證購買，但每輪每身分證字號僅能購買1次，1份5劑，每份500元，身分證尾號單號將在星期一、三、五開放，雙號在星期二、四、六開放，周日則開放全民購買。
另外今天開始，110學年度在學的高中、國中、國小、五專前3年的學生（含110學年度畢業生），回校實施實體教學時，就可領取4劑亞培家用快篩，領取免費快篩的民眾也不用擔心無法再去購買快篩，此次免費發放，並不影響實名制的購買資格。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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