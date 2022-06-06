社會新鮮人注意！面試官「一舉動」你就OUT kevin老師曝與「這味」有關

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比起濃郁強烈的香水味所產生的「香害」，日本人更追求「清新無味」的職場禮儀。Kevin老師也提醒，腋下問題無法掩蓋，若使用大量止汗劑，混雜在一起的味道只會更讓人「頭暈目眩」，長期下來對皮膚也是種刺激。
對藝人來說被拍到腋下「濕」態的窘境更是惡夢！演藝圈夫妻檔阿Ben、小可三年前就曾因為腋下問題而求助清新門診，小可回憶當時因產後體質改變，常常發現在不對的位置很「濕」，甚至被阿Ben抓包某次錄影時小可身穿藍色平口上衣，腋下卻無情露出明顯汗漬的尷尬畫面；而阿Ben也說，自己從國中開始就意識到「氣味管理」的重要性，止汗劑及體香膏從不離身，原以為可以掩蓋腋味問題，卻被小可吐槽，止汗劑與腋下異味混合起來的味道更可怕，在家裡甚至要一直開著空氣清淨機才能勉強消除，因此開始正式腋下問題，一起攜手做了「清新微波」療程。
小可分享「療程只需一小時，過程非常輕鬆，還跟醫師聊天聊到忘我，結束後兩人就直接開車去接小孩，立即回歸正常生活。」，直到現在即使炎炎夏日腋下也都清新乾爽，隨時保持自己在另一半面前「清新」就是維繫彼此親密關係的秘訣。
Kevin老師透漏身邊有蠻多朋友有腋下問題的困擾，也有人曾做過傳統狐臭手術，但術後卻出現汗水代償變成腳汗狂流「連穿襪子腳底都濕濕滑滑的」；而隨著現在科技越來越進步，對比去做了「清新微波」的朋友，完全沒有轉移的困擾，療程也不需動刀「就如同午餐醫美一樣」，真心推薦有腋下問題困擾的人，可以幫助自己適時改變讓自己的美更全方位。
台北長庚診所美容醫學科主任暨長庚紀念醫院桃園分院皮膚科主任黃耀立醫師表示，想解決腋下問題不再只有傳統手術的選擇，已有不需動刀且通過FDA認證的「清新微波」療程，透過微波讓能量精準聚集在大小汗腺密集區域，一次性精準破壞富含水分的大汗腺與小汗腺，達到消除腋下多汗與狐臭的效果。
若有腋下多汗或狐臭困擾的民眾，目前全台相關醫療院所已有專業「清新門診」，民眾可直接上網搜尋查詢就近院所，接受專業醫師諮詢及協助，方能早日輕鬆擺脫腋下問題之苦。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54021
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