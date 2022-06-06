陽明交大研究登國際期刊　靈芝可預防新冠肺炎感染

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研究團隊指出，根據本次研究顯示，台灣本土發現的小孢子靈芝中所分離出的靈芝免疫調節蛋白-GMI（Ganoderma microsporum immunomodulatory proteins），對於新冠肺炎病毒預防感染的機轉，證實GMI可以透過影響宿主細胞有效阻斷感染。此外，研究團隊成員蔡明翰更製造出一種新冠肺炎的假病毒用於模擬病毒感染宿主細胞的行為，證實GMI不僅影響宿主細胞，更可以與病毒結合，有效阻止假病毒感染宿主細胞。
目前許多科學研究已經證實，宿主細胞中ACE2蛋白質會和新冠肺炎病毒的棘蛋白（spike protein）結合，造成病毒感染宿主細胞。林東毅研究團隊證實GMI預防病毒感染具有雙重方式，包含針對病毒，GMI會連接在新冠肺炎病毒的棘蛋白上、對於宿主細胞，GMI會促進宿主細胞上ACE2透過內吞作用進入細胞中進行瓦解，降低宿主細胞外ACE2表現量。
另一方面，林東毅認為，病毒透過呼吸系統感染宿主細胞，若將GMI直接透過呼吸道進行保護作用，或許能更有效預防病毒感染機會。因此，研究團隊透過「霧化吸氣性」投藥方式，將GMI暴露於環境中讓小鼠通過呼吸道吸入肺臟，結果發現，利用霧化給藥的方式更能有效降低小鼠肺部中ACE2表現量，證實GMI霧化給藥方式能在預防新冠肺炎方面提供一項新興的選擇。
研究團隊表示，「小孢子靈芝蛋白-GMI」不僅可以干擾病毒與宿主細胞結合，更可以降低宿主細胞中病毒感染的大門，來降低病毒感染的機會。此發現也於今年獲得阿基米德國際發明展金牌獎。目前新冠肺炎病毒依然持續突變中，透過中藥典籍找尋出日常生活中就可以取得的安全食材，再經由科學驗證，或許可作為另一輔助防疫的策略。
研究團隊強調，在疫情持續爆發的時期，「小孢子靈芝蛋白-GMI」作為一種食品原料，雖可供民眾自由選擇作為日常食用保健，但仍須更多臨床與基礎研究來加以證實，因此建議民眾仍須依循政府政策或詢問專業醫師來進行防疫。
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