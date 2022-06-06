業務暴增常態加班2hrs！他問薪水多30K能接受？網全戰翻
現在許多工作都是責任制，上班族只要做不完，幾乎都會留下來加班，以確保能及時完成作業。就有一名網友好奇，如果要常態性加班，並給予不錯的加班費，大家願意這樣做嗎？立刻引起網友熱烈討論。
一名網友在《PTT》以標題「每日加班2hr 月薪多30K 可接受嗎？」發文，別部門的同事表示下半年業務量即將暴增，公司打算用加班費來支應，「但每天必須加班兩小時來處理，加班費推算應該能領30K左右」。不過由於該同事單程通勤時間已高達50分鐘，如果再加班回家只剩洗澡與睡覺，感覺生活品質會大受影響，因此好奇詢問大家是否願意接受這樣的條件？
貼文一曝光，立刻有網友表示：「我覺得可以」、「如果那兩個小時也是回家躺著耍廢，我覺得可以」、「每天兩小時一個，算22個上班日，共44小時 不違法」、「搬家到離公司十分鐘的地方，爽賺3w」、「加班的時薪蠻高的」、「很大方啊！很多公司都不願意支付。說是下班責任制、上班打卡制」、「下班沒其他的事情要忙的話，我可以接受」、「每天2小時多3萬蠻爽的」。
不過也有人持不同意見：「剛好每天把精力用盡會很想死」、「不願意！一個月才多30k是能幹嘛還要花那麼多時間換，血汗公司你趕快離職，別把老闆寵壞！」、「偶爾可以，每天不可能」、「公司不打算增聘嗎？」、「每天我沒辦法接受，之前工作幾乎每天加班太勞累了，會疲乏」、「原本薪水高會不太樂意，原本薪水低會很開心接受」、「月薪12萬那差3萬生活多沒品質，不如找個不用加班15萬的工作」。（編輯：陳珮瑜）