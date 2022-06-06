大齡女子難孕  歷經14次試管終成娘

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收治案例的台北中山醫院生殖中心負責人李世明醫師表示，「大齡女子」通常指的是年紀稍大的女性，在醫學上定義是滿35歲以上的女性，又稱為「大齡媽媽」或「高齡產婦」。女性在出生時，卵巢固定大約有一百萬個卵子可供使用，隨著年紀增長，卵巢會逐漸衰老或退化，造成卵子品質隨之下降，並呈現受孕率逐年下降，而流產率提高的現象。根據調查顯示，女性在30歲時一年的受孕率為60%，流產率為20％，呈現懷孕率高、流產率低的現象；但當到了40歲時，一年的受孕率會下降到30%，而流產率提高至40％，造成流產率高於受孕率的現象；如果女性超過43歲時才想要懷孕，其受孕率更是呈現雪崩式下降，也就是更難懷孕生子。
染色體分析篩出優質胚胎 試管療程檢查保健康
李世明醫師表示，女性生育力下滑除了受到年紀增長影響，還會受到環境荷爾蒙、生活作息不正常或心理壓力等影響，建議有計劃生育的女性，可提早到醫院評估卵巢年紀，透過抽血檢驗AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙指數），了解自身卵巢濾泡可成熟的數目，儘早規劃生育計畫。
另外，許多高齡產婦會擔心胎兒發生染色體變異疾病，李世明醫師說，現今生殖技術突飛猛進，可在試管嬰兒植入前先進行胚胎切片，透過染色體分析（PGS）篩選出優質胚胎再進行植入。另外孕婦也可以在懷孕16週時做羊膜穿刺，或在懷孕20週進行高層次超音波檢查，都能檢查胎兒是否健康。
卵子保養要趁早 補充營養品有助益
李世明醫師提醒，高齡產婦若有懷孕計畫，首先要先調整早睡早起的生活作息，並適當補充山藥提煉的DHEA、Ｑ10、肌醇、葉酸、及維他命D3等營養補充品，對於卵子品質具有保養效果。若短期內無生育計畫，目前也可以透過先進的生殖醫學技術，採玻璃霧化式冷凍法將卵子、精子或胚胎冷凍先提前保存起來，等到有適合讀生育時機再安排受孕計畫！另外，目前政府為鼓勵生育提升，擴大不孕症（試管嬰兒）補助，減輕不孕夫妻經濟壓力，民眾可至各大生殖中心進行洽詢及申請。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54015
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