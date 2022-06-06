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快訊／本土確診+52992！死亡個案增151人　中重症增243例

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-06-06 14:06:452022-06-06 14:08:03

中央流行疫情指揮中心今天（6日）宣布，國內新增53023例COVID-19確診病例，分別為52992例本土個案及31例境外移入；另確診個案中新增151例死亡。

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▲指揮中心今天宣布，本土共新增25992例病例。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今天宣布，本土共新增25992例病例。（圖／指揮中心提供）
指揮中心表示，今日新增之52,992例本土病例，24,867例男性，28,109例女性，16例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(7,703例)，高雄市(7,506例)，臺中市(7,037例)，桃園市(5,162例)，臺南市(4,426例)，臺北市(3,765例)，彰化縣(3,726例)，屏東縣(2,213例)，新竹縣(1,543例)，苗栗縣(1,377例)，雲林縣(1,168例)，南投縣(1,128例)，新竹市(1,028例)，基隆市(1,021例)，花蓮縣(931例)，宜蘭縣(874例)，嘉義縣(837例)，嘉義市(557例)，臺東縣(550例)，金門縣(203例)，澎湖縣(196例)，連江縣(41例)。

指揮中心指出，今日新增151例本土病例死亡個案，為84例男性、67例女性，年齡介於未滿10歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、146例具慢性病史、64例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月22日至6月4日，死亡日期介於5月14日至6月3日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增31例境外移入個案中，20例男性，11例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自土耳其、南非及美國各1例移入，另28例感染國家調查中。入境日介於今年5月21日至6月5日。

指揮中心統計，截至目前國內累計11,692,165例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,231,093例排除)，其中2,457,881例確診，分別為13,192例境外移入、2,444,635例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計3,090例COVID-19死亡病例，其中3,075例本土，個案居住縣市分布為新北市1,135例、臺北市653例、臺中市201例、桃園市158例、高雄市152例、基隆市114例、臺南市111例、彰化縣101例、屏東縣77例、宜蘭縣72例、花蓮縣63例、雲林縣46例、臺東縣39例、南投縣37例、新竹縣29例、嘉義市及嘉義縣各26例、苗栗縣22例、新竹市8例、金門縣4例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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