快訊／本土確診+52992！死亡個案增151人　中重症增243例

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指揮中心指出，今日新增151例本土病例死亡個案，為84例男性、67例女性，年齡介於未滿10歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、146例具慢性病史、64例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月22日至6月4日，死亡日期介於5月14日至6月3日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增31例境外移入個案中，20例男性，11例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自土耳其、南非及美國各1例移入，另28例感染國家調查中。入境日介於今年5月21日至6月5日。
指揮中心統計，截至目前國內累計11,692,165例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,231,093例排除)，其中2,457,881例確診，分別為13,192例境外移入、2,444,635例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計3,090例COVID-19死亡病例，其中3,075例本土，個案居住縣市分布為新北市1,135例、臺北市653例、臺中市201例、桃園市158例、高雄市152例、基隆市114例、臺南市111例、彰化縣101例、屏東縣77例、宜蘭縣72例、花蓮縣63例、雲林縣46例、臺東縣39例、南投縣37例、新竹縣29例、嘉義市及嘉義縣各26例、苗栗縣22例、新竹市8例、金門縣4例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。