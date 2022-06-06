如何避免「三高」上身？　國健署授3技巧

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「三高」的危險因子除年齡、遺傳等因素外，飲食及生活型態的改變，如:喜好含糖飲料、高脂肪食物，及久坐缺乏運動等，都是造成「三高」慢性病的重要原因。；建議可透過國民健康署提供之成人預防保健服務，定期監測自身的三高數據是否在理想值範圍：血壓<130/80mmHg、空腹血糖值<100mg/dL，以及低密度脂蛋白膽固醇<130mg/dl，以預防慢性疾病的發生。
此外，停經後女性因雌激素分泌量減少，使血管調節功能變差，是高血脂症、高血壓的好發族群，更應該留意自身健康狀況，才能避免危害自身的健康。
落實3個技巧 遠離「三高」威脅
國民健康署吳昭軍署長呼籲，「三高」是可預防的，應從源頭做起，提供3個技巧協助民眾預防及控制慢性疾病的發生：
1、定期健康檢查及自我血壓量測:40歲以上民眾可善用國民健康署提供的成人預防保健服務，關心自己的血壓、血糖及血脂的數據變化，透過早期檢查、早期治療，並落實居家自我血壓量測，以「722」原則：「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，以掌握自己的健康狀況。
2、天天量腰圍及體重：成年男性腰圍保持在90公分以下，女性腰圍保持在80公分以下，體重的部分，以BMI（kg/ m2）數值為依循，以維持健康體重，若發現腰圍或體重有上升的情形，應自我檢視最近的飲食狀況及身體活動量，適時調整。
3、均衡飲食及規律運動:以「少油、少鹽、少糖及高纖」飲食原則，適量水果與天然食物，白開水取代含糖飲料，及每天30分鐘、每週達150分鐘的身體活動，以降低罹患慢性疾病的風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53974
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