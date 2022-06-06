孕婦注意！瑞德西韋「近五成代謝物」可達胎兒　

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陽明交大與英國劍橋大學合作研究發現，瑞德西韋雖然無法通過胎盤屏障，但投藥後在動物體內分解的代謝物GS-441524，可以在羊水、胎兒、胎盤中測得。
研究團隊也在動物模型中發現，瑞德西韋在投藥後40分鐘內，可以迅速分解成GS-441524，60分鐘後進入胚胎，半衰期約為2到3小時，估計母體血液中有46%的GS-441524會進入胎兒體內。
研究團隊透過自行研發的微透析探針，在懷孕母鼠的血液、胎盤、羊水、胎兒中取樣，並以質譜儀分析藥物代謝濃度，最終發現母體血液中的藥物代謝物，約有71%會到達羊水、46%會達到胎兒、35%會到達胎盤。
研究團隊認為，藥物雖然有治療效果，但對身體而言仍是外來異物，因此身體會有一連串機制代謝藥物，以瑞德西韋為例，其活性代謝物是三磷酸代謝物，此代謝是在細胞反應產生，常以及其循環代謝物GS-441524代表。
研究團隊指出，這項藥物動力學研究對於懷孕婦女的臨床用藥彌足珍貴。主持研究的陽明交大傳統醫藥研究所教授蔡東湖表示，瑞德西韋是現階段治療新冠肺炎的重要藥物，但藥物本身及其代謝物能否通過胎盤屏障，以及藥物動力學尚未完全清楚，以至於影響孕婦染疫後的用藥。他說，瞭解藥物在體內的代謝過程，是決定臨床用藥的重要依據，研究證實藥效可以達到胎兒，不過仍需更多藥理與毒理試驗。
參與這項研究的包含傳統醫藥研究所博士生楊淩、碩士生林怡馨、國家中醫藥研究所林麗純研究員，以及英國劍橋大學Jeffrey W. Dalley教授。這項研究已刊登於《刺胳針》(Lancet)旗下的科學期刊eBioMedicine。
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